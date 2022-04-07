تباين أداء بورصات الخليج الرئيسية اليوم الخميس، حيث تحسنت المعنويات في السعودية وقطر وسط ارتفاع أسعار النفط، وذلك رغم تراجع الأسهم الآسيوية مع فزع الأسواق من المزيد من الاتجاه المتشدد من صانعي السياسة الأمريكيين بشأن سياسة نقدية، مما أبقى الدولار بالقرب من أعلى مستوى له في عامين.

أداء بورصات الخليج

من ناحية أخرى، ارتفعت أسعار النفط بعد أن أعلنت الدول المستهلكة إطلاق كميات ضخمة من النفط من احتياطيات الطوارئ، حيث لا تزال المخاوف بشأن نقص الإمدادات تلقي بظلالها على توقعات السوق.

السعودية

ارتفع المؤشر السعودي الرئيسي بنسبة 0.2٪، متجهًا نحو تحقيق مكاسب للجلسة الرابعة على التوالي. وانخفضت أسعار أسهم شركة أسمنت اليمامة بنسبة 3% بعد أن بدأت الشركة تداول أسهمها بدون أرباح.

قطر

ارتفع المؤشر القطري 0.5 بالمئة بعد أن أنهى الجلسة السابقة مرتفعا 1.5 بالمئة، ودعمت الأسهم المالية والصناعية المؤشر.

دبي

في دبي ، ارتفع مؤشر الأسهم الرئيسي بنسبة 0.1٪ ، مع أخذ المستثمرين استراحة بعد ارتفاع الأسبوع الماضي.

من المقرر أن تجمع شركة كهرباء ومياه دبي 22.32 مليار درهم (6.1 مليار دولار) في أكبر طرح عام أولي في الخليج منذ صفقة أرامكو السعودية القياسية في 2019.

واصلت شركة الإمارات للمرطبات مكاسبها للجلسة الثانية، حيث قفزت قرابة 15% ، بعد يوم من سعيها لموافقة المساهمين على زيادة رأس المال المصدر إلى 330 مليون درهم.

أبو ظبي

سيطرت حالة جني الأرباح على تداولات سوق أبوظبي ليفقد مؤشر فوتسي أبوظبي مستويات 10000 نقطة، متراجعا بنسبة 0.7% بضغط رئيسي من سهم أتصالات الذي هبط بنحو 4%.