أسواق عربية

بورصات الخليج تتباين الخميس وتراجع بورصة دبي

قفز سهم "اليمامة للحديد" بنسبة 8.46%
أيمن عزام 8:46 م, الخميس, 24 يونيو 21 8:46 م, الخميس, 24 يونيو 21

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تباينت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجع  مؤشر بورصة دبي، بنسبة 0.37% خاسرًا 10.84 نقطة ليغلق عند مستوى 2857.07 نقطة.

تراجع بورصة دبي

وهبط المؤشر العام لسوق أبو ظبي، بنسبة 1.01% خاسرًا 66.92 نقطة ليغلق عند مستوى 6576.046 نقطة، وخسر رأس المال السوقي 7.8 مليار درهم.

وانخفض المؤشر العام لبورصة قطر، بنسبة 0.05% خاسراً 5.82 نقطة ليغلق عند مستوى 10761.35 نقطة.

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كما تراجعت مؤشرات بورصة الكويت بضغوط هبوط 7 قطاعات.

وارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية “تاسي”، بنسبة 0.23% رابحًا 25.48 نقطة ليغلق عند مستوى 10919.68 نقطة.

وصعد المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.02% رابحًا 0.32 نقطة ليغلق عند مستوى 1579.15 نقطة.

وصعدت 8 قطاعات بسوق الأسهم السعودية، على رأسها السلع الرأسمالية بنسبة 0.63

وقفز 86 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم “اليمامة للحديد” بنسبة 8.46%. 

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وهبطت 7 قطاعات ببورصة دبي على رأسها الخدمات بنسبة 1.89%.

وقفزت 7 أسهم ببورصة دبي،  على رأسها سهم مصرف السلام السودان بنسبة 2.36%.

وهبطت 6 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها البنوك بنسبة 1.86%.

وارتفعت 9 أسهم ببورصة أبوظبي على رأسها سهم “شركة بالمز الرياضية” بنسبة 5.03%.

وهبطت 7 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها الطاقة بنسبة 1.05%. 

وهبطت 4 قطاعات ببورصة قطر على رأسها الاتصالات بنسبة 0.75%. 

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وصعد ببورصة البحرين قطاع الصناعة بنسبة نمو 7.86% مدفوعًا بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.79%.

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بقلم أيمن عزام

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