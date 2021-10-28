أسواق عربية

بورصات الخليج تتباين الخميس وتراجع الأسهم السعودية

قفز سهم شركة الفردوس القابضة بنسبة 14.70%
أيمن عزام 9:42 م, الخميس, 28 أكتوبر 21 9:42 م, الخميس, 28 أكتوبر 21

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تباين أداء بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بنسبة 0.41% خاسرًا 48.97 نقطة ليغلق عند مستوى 11758.82 نقطة.

تراجع الأسهم السعودية

 وهبط المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.10% خاسرًا 3.04 نقطة ليغلق عند مستوى 2861.13 نقطة.

 وارتفع المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.24% رابحًا 18.85 نقطة ليغلق عند مستوى 7872.552 نقطة.
 وصعدت مؤشرات بورصة الكويت، وقفزت بورصة البحرين.

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وهبطت 8 قطاعات بسوق الأسهم السعودية، على رأسها الإعلام والترفيه بنسبة 3.23%.  

وقفز 113 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم “وقت اللياقة” بنسبة 5.19%.

وهبطت 4 قطاعات ببورصة دبي على رأسها الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 1.07%.  

وقفز 13 سهمًا ببورصة دبي،  على رأسها سهم شركة الفردوس القابضة بنسبة 14.70%.

وصعدت 7 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها الصناعة بنسبة 2.14%.  

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وارتفع 22 سهمًا ببورصة أبوظبي على رأسها سهم “شركة أسمنت رأس الخيمة للاستثمار” بنسبة 6.13%.  

كما ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.92% رابحًا 65.05 نقطة ليغلق عند مستوى 7100.13 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 1.05% رابحًا 80.11 نقطة ليغلق عند مستوى 7678.21 نقطة.

وصعدت 10 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها التكنولوجيا بنسبة 4.72%.

وصعد المؤشر العام لسوق البحرين المالي بنسبة 0.30% رابحًا 5.21 نقطة ليغلق عند مستوى 1742.14 نقطة.

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 وقفز ببورصة البحرين قطاع المال بنسبة نمو 24.76% مدفوعًا بصعود أسهم المصرف الخليجي التجاري، مجموعة جي أف أتش المالية، بنك البحرين الوطني، بنك البحرين والكويت بنسبة 5.56%، 4.35%، 0.82%، 0.6%، على التوالي.

فيما تراجع قطاع الصناعات بنسبة انخفاض 3.77% بضغوط هبوط سهمي شركة البحرين الوطنية القابضة بنسبة 1.19%، شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.15%..

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بقلم أيمن عزام

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