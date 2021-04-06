بورصات الخليج تتباين الثلاثاء وصعود بورصة أبوظبي

تفوقت بورصة أبوظبي ، الثلاثاء، على أسواق مال الخليج مع استمرار مكاسب سهم الشركة العالمية القابضة للزراعة السمكية.

صعود بورصة أبوظبي

وارتفع مؤشر أبوظبي 1.3 بالمئة وفي سبيله لمواصلة المكاسب للجلسة الثامنة على التوالي بدعم من قفزة 13.6 بالمئة للشركة العالمية القابضة.

وتخطى مؤشر السوق في التعاملات المبكرة حاجز 6 آلاف نقطة مسجلا 6064.496 نقطة وهو الأعلى منذ عام 2005.

ويوم الأحد، قالت الشركة العالمية القابضة للزراعة السمكية إنها تنوي بيع جميع أسهمها في شركة الإمدادات الدفاعية ترست إنترناشونال القابضة مقابل 350 مليون درهم(95.30 مليون دولار).

وارتفع المؤشر السعودي الرئيسي 0.3 بالمئة، وقفز سهم المتقدمة للبتروكيماويات أكثر من 5 بالمئة بعد الإعلان عن أرباح فصلية قوية.

لكن سهم أسمنت ينبع فقد 0.8 بالمئة بعدما قالت الشركة إنها ستؤجل التوصية بخفض رأس المال لدعم خطط الحكومة السعودية التي تطالب القطاع الخاص بالاستثمار في السوق المحلية.

وكانت الشركة ستخفض رأس المال بإلغاء 36.5 بالمئة من أسهمها وتعويض المساهمين.

كان مسح أظهر، يوم الإثنين، أن القطاع الخاص غير النفطي بالسعودية نما للشهر السابع على التوالي في مارس ، لكن بوتيرة أبطأ مع توسع الطلبيات الجديدة والإنتاج بوتيرة أكثر تواضعا عن الشهر السابق.

وفي دبي، تراجع المؤشر 0.3 بالمئة بفعل هبوط سهم بنك دبي الإسلامي 1.1 بالمئة.