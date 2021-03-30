بورصات الخليج تتباين الثلاثاء وصعود البورصة السعودية

تباينت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ صعدت بورصة السعودية بنسبة 0.21% رابحًا 19.71 نقطة ليغلق عند مستوى 9635.34 نقطة.

وصعدت الأسواق الإماراتية وحقق المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.23% رابحًا 5.90 نقطة ليغلق عند مستوى 2558.50 نقطة.

وحقق المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 1.49% رابحًا 86.53 نقطة ليغلق عند مستوى 5910.659 نقطة.

وتراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.25% خاسرًا 3.67 نقطة ليغلق عند مستوى 1454.40 نقطة.

وهبط سوق مسقط للأوراق المالية، بنسبة 0.080% خاسرًا 2.891 نقطة ليغلق عند مستوى 3681.377 نقطة.

صعود بورصة السعودية

صعدت 10 قطاعات بسوق الأسهم السعودية ، على رأسها قطاع المرافق العامة بنسبة 9.29%.

وقفز 96 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم “ذيب” بنسبة 14.04%.

وهبط ببورصة البحرين قطاع الخدمات بنسبة 20.16% بضغوط هبوط سهم شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 9.96%.

تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، إذ تراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.19% خاسرًا 10.87 نقطة ليغلق عند مستوى 5735.76 نقطة.

وهبطت 3 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 4.27%.

وصعدت 3 قطاعات ببورصة دبي على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 1.43%.

وصعدت 5 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها الاتصالات بنسبة 2.86%.

وارتفع 17 سهمًا ببورصة أبوظبي على رأسها سهم “شركة الخليج للصناعات الدوائية” بنسبة 13.99%.

تراجع سوق مسقط للأوراق المالية، إذ هبط مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.080% خاسرًا 2.891 نقطة ليغلق عند مستوى 3681.377 نقطة.

وارتفع 15 سهمًا على رأسها سهم “مسقط للتمويل” بنسبة 7.69%.