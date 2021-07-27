بورصات الخليج تتباين الثلاثاء وصعود البورصة السعودية

تباين أداء بورصات الخليج، خلال تعاملات الثلاثاء، إذ ارتفع مؤشر البورصة السعودية ، بنسبة 0.17% رابحًا 18.80 نقطة ليغلق عند مستوى 10916.67 نقطة.

صعود البورصة السعودية

وصعد المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.09% رابحًا 2.60 نقطة ليغلق عند مستوى 2761.42 نقطة.

وقفز المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.03% رابحًا 1.93 نقطة ليغلق عند مستوى 7170.964 نقطة، وربح رأس المال السوقي 4 مليارات درهم عند مستوى 1.273 تريليون درهم.

وتراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.14% خاسرًا 2.16 نقطة ليغلق عند مستوى 1594.39 نقطة.

وهبط المؤشر العام لبورصة قطر، بنسبة 0.10% خاسراً 10.85 نقطة ليغلق عند مستوى 10668.40 نقطة.

تباينت مؤشرات بورصة الكويت، إذ ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.10% رابحًا 6.49 نقطة ليغلق عند مستوى 6531.27 نقطة،

وتراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.03% خاسرًا 1.86 نقطة ليغلق عند مستوى 5410.76 نقطة.

صعد 12 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها الاتصالات بنسبة 1.25%.

وقفز 112 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم “الأندلس” بنسبة 10%.

وصعدت 4 قطاعات ببورصة دبي على رأسها الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.8%.

وقفزت 10 أسهم ببورصة دبي، بختام جلسة الثلاثاء، على رأسها سهم شركة الأغذية المتحدة بنسبة 14.28%.

وصعدت 3 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.49%.

وارتفع 13 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم “شركة إيزي ليس لتأجير الدراجات النارية” بنسبة 7.67%.

وصعدت 6 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها التكنولوجيا بنسبة 4.9%.

وهبط ببورصة البحرين قطاع المال بنسبة انخفاض 15.74% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.5%.

وهبطت 4 قطاعات ببورصة قطر على رأسها الاتصالات بنسبة 1.17%.