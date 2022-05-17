بورصات الخليج تتباين الثلاثاء.. وتراجع المؤشر السعودي

تباينت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية “تاسي”، بنسبة 1.74% خاسرًا 225.02 نقطة ليغلق عند مستوى 12689.87 نقطة.

تباين بورصات الخليج

وهبط المؤشر العام لبورصة البحرين، بنسبة 0.22% خاسرًا 4.24 نقطة ليغلق عند مستوى 1956.66 نقطة.

وارتفعت الأسواق الإماراتية في أول جلسة بعد انتهاء الحداد على وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وصعدت مؤشرات بورصة الكويت.

وهبطت 9 قطاعات بسوق الأسهم السعودية، على رأسها البنوك بنسبة 2.96%، أعقبه قطاع الطاقة بنسبة 2.87%.

وقفز 118 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم “عناية” بنسبة 10%.

بورصة البحرين

كما تراجع المؤشر العام لبورصة البحرين، بنسبة 0.22% خاسرًا 4.24 نقطة ليغلق عند مستوى 1956.66 نقطة، وبلغ حجم التداول 1.03 مليون سهم بقيمة 312.6 ألف دينار بحريني.

وهبط ببورصة البحرين قطاع المواد الأساسية بنسبة انخفاض 91.88%؛ مدفوعًا بصعود سهم شركة ألومنيوم البحرين بنسبة 1.54%.

وارتفع قطاع العقارات بنسبة نمو 26.51%؛ مدفوعًا بصعود سهم شركة عقارات السيف بنسبة 1.2%.

بورصة الكويت

وارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 1.21% رابحًا 92.90 نقطة ليغلق عند مستوى 7793.68 نقطة،

وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 1.34% رابحًا 113.95 نقطة ليغلق عند مستوى 8639.43 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.75% رابحًا 45.01 نقطة ليغلق عند مستوى 6056.42 نقطة،

وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 1.59% رابحًا 99.83 نقطة ليغلق عند مستوى 6367.29 نقطة.

وصعدت 8 قطاعات ببورصة الكويت؛ على رأسها الصناعة بنسبة 5.11%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 2.54%.

بورصة دبي

وقفز المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 1.5% رابحًا 51.34 نقطة ليغلق عند مستوى 3469.91 نقطة، وبلغ حجم التداول 165.5 مليون سهم محققة ما قيمته 588.6 مليون درهم من خلال تنفيذ 10.1 ألف صفقة لعدد 31 سهمًا.

وصعدت 8 قطاعات ببورصة دبي؛ على رأسها العقارات بنسبة 5.95%، وارتفع 21 سهمًا؛ على رأسها سهم شركة دار التكافل بنسبة 7.92%.

بورصة أبو ظبي

كما ارتفع مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية بنسبة 3.08% رابحًا 290.48 نقطة ليغلق عند مستوى 9720.18 نقطة.

وصعدت 5 قطاعات ببورصة أبو ظبي؛ على رأسها السلع الاستهلاكية بنسبة 4.82%.

وارتفع 35 سهمًا ببورصة أبو ظبي؛ على رأسها سهم “شركة الجرافات البحرية الوطنية” بنسبة 14.98%.