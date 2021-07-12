أسواق عربية

بورصات الخليج تتباين الاثنين وصعود «السعودية»

قفز سهم "عطاء" بنسبة 5.65%
أيمن عزام 5:09 م, الأثنين, 12 يوليو 21 5:09 م, الأثنين, 12 يوليو 21

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تباين أداء بورصات  الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ ارتفع مؤشر البورصة السعودية بنسبة 0.1% رابحًا 10.20 نقطة ليغلق عند مستوى 10698.54 نقطة.

صعود البورصة السعودية

 وصعد المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.25% رابحًا 4.90 نقطة ليغلق عند مستوى 1578.92 نقطة.

 وقفز المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.42% رابحًا 29.41 نقطة ليغلق عند مستوى 7022.676 نقطة، وربح رأس المال السوقي 4 مليارات درهم عند مستوى 1.221 تريليون درهم.

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وتراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، للجلسة الحادية عشر على التوالي، بنسبة 0.09% خاسرًا 2.73 نقطة ليغلق عند مستوى 2758 نقطة.

وهبط المؤشر العام لبورصة قطر، للجلسة الثالثة على التوالي، بنسبة 0.17% خاسرًا 17.99 نقطة ليغلق عند مستوى 10776.34 نقطة.

و تراجعت مؤشرات بورصة الكويت.

وصعد 12 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 2.36%. 

وقفز 115 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم “عطاء” بنسبة 5.65%.

وصعد ببورصة البحرين قطاع العقارات بنسبة نمو 13.26% مدفوعًا بصعود سهم شركة عقارات السيف بنسبة 0.58%.  

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وصعدت 5 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها الاتصالات بنسبة 1.18%. 

وارتفع 18 سهمًا ببورصة أبو ظبي، على رأسها سهم “شركة القدرة القابضة” بنسبة 14.73%.

وهبطت 5 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.57%. 

وقفز 11 سهمًا ببورصة دبي، بختام جلسة الاثنين، على رأسها سهم شركة المال كابيتال ريت بنسبة 5.93%.

تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.15% خاسرًا 9.35 نقطة ليغلق عند مستوى 6370.28 نقطة. 

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وهبطت 5 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها الصناعة بنسبة 1.16%.

وهبطت 4 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها العقارات بنسبة 0.94%.

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بقلم أيمن عزام

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