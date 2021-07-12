بورصات الخليج تتباين الاثنين وصعود «السعودية»

تباين أداء بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ ارتفع مؤشر البورصة السعودية بنسبة 0.1% رابحًا 10.20 نقطة ليغلق عند مستوى 10698.54 نقطة.

صعود البورصة السعودية

وصعد المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.25% رابحًا 4.90 نقطة ليغلق عند مستوى 1578.92 نقطة.

وقفز المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.42% رابحًا 29.41 نقطة ليغلق عند مستوى 7022.676 نقطة، وربح رأس المال السوقي 4 مليارات درهم عند مستوى 1.221 تريليون درهم.

وتراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، للجلسة الحادية عشر على التوالي، بنسبة 0.09% خاسرًا 2.73 نقطة ليغلق عند مستوى 2758 نقطة.

وهبط المؤشر العام لبورصة قطر، للجلسة الثالثة على التوالي، بنسبة 0.17% خاسرًا 17.99 نقطة ليغلق عند مستوى 10776.34 نقطة.

و تراجعت مؤشرات بورصة الكويت.

وصعد 12 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 2.36%.

وقفز 115 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم “عطاء” بنسبة 5.65%.

وصعد ببورصة البحرين قطاع العقارات بنسبة نمو 13.26% مدفوعًا بصعود سهم شركة عقارات السيف بنسبة 0.58%.

وصعدت 5 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها الاتصالات بنسبة 1.18%.

وارتفع 18 سهمًا ببورصة أبو ظبي، على رأسها سهم “شركة القدرة القابضة” بنسبة 14.73%.

وهبطت 5 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.57%.

وقفز 11 سهمًا ببورصة دبي، بختام جلسة الاثنين، على رأسها سهم شركة المال كابيتال ريت بنسبة 5.93%.

تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.15% خاسرًا 9.35 نقطة ليغلق عند مستوى 6370.28 نقطة.

وهبطت 5 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها الصناعة بنسبة 1.16%.

وهبطت 4 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها العقارات بنسبة 0.94%.