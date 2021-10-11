بورصات الخليج تتباين الاثنين مع تراجع المؤشر السعودي

أغلقت أسواق الأسهم الرئيسية في منطقة الخليج على أداء متباين، اليوم الاثنين، وذلك مع استمرار تراجع المؤشر السعودي متكبدًا خسائر من الجلسة السابقة.

تراجع المؤشر السعودي

وتراجع المؤشر الرئيسي للأسهم السعودية 0.5% مع هبوط سهم مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية 1.1%.

وهبط سهم مصرف الراجحي 0.2%.

وقال وائل مكارم، كبير إستراتيجيي الأسواق في إكسنيس، إن سوق الأسهم السعودية هبطت بعدما بلغ المؤشر الرئيسي ذروة مؤقتة جديدة.

وأضاف قائلًا “تراجعت السوق رغم قوة أسعار النفط وبدء تداول (سهم) أكوا باور، وهما عاملان ينبغي أن يساعدا السوق على الصعود”.

وقفزت أسهم مطور ومشغل مرافق الطاقة المتجددة السعودي أكوا باور إنترناشيونال 30% في أول تداول لها بالسوق، بعد طرح عام أولي بقيمة 1.2 مليار دولار هو الأكبر في المملكة منذ الطرح العام الأولي الضخم لأرامكو السعودية في عام 2019.

وفي بورصة أبوظبي تقدم المؤشر 0.7% بدعم من صعود سهم بنك أبوظبي الأول؛ أكبر بنوك الإمارات، 1.1%، وقفزة لسهم ألفا ظبي القابضة 3.5%.

ونزل المؤشر الرئيسي في بورصة دبي 0.1% تحت وطأة تراجع سهم بنك دبي الإسلامي 0.6%، وسهم إعمار العقارية القيادي 0.5%.

أعلنت إعمار العقارية، اليوم الاثنين، موافقة المساهمين على الاندماج مع “إعمار مولز” في صفقة تُسدَّد بالكامل بالأسهم.

وأغلق المؤشر القطري مرتفعًا 0.1% مع صعود سهم بنك قطر الوطني 0.4%.

وسجل البنك؛ وهو الأكبر في منطقة الخليج، زيادة ثمانية بالمئة في صافي ربح تسعة أشهر إلى 10.3 مليار ريال قطري (2.81 مليار دولار)، وعزا ذلك إلى نمو القروض.

من ناحية أخرى غيرت قطر اسم شركة قطر للبترول المملوكة للدولة إلى “قطر للطاقة”؛ ليعكس الاسم إستراتجية جديدة، لكنها قالت إنها لا تعتزم بيع أصول لجمع أموال كما فعل منتجون حكوميون آخرون في الخليج.

السعودية.. تراجع المؤشر 0.5% إلى 11512 نقطة.

أبوظبي.. ارتفع المؤشر 0.7% إلى 7783 نقطة.

دبي.. نزل المؤشر 0.1% إلى 2770 نقطة.

قطر.. زاد المؤشر 0.1% إلى 11569 نقطة.

البحرين.. هبط المؤشر 0.1% إلى 1699 نقطة.

عمان.. خسر المؤشر 0.3% إلى 3958 نقطة.

الكويت.. تراجع المؤشر 0.8% إلى 7412 نقطة.