أسواق عربية

بورصات الخليج تتباين الاثنين مع ارتفاع المؤشر السعودي

قفز سهم مصرف السلام السودان بنسبة 7.53%.
أيمن عزام 6:06 م, الأثنين, 13 سبتمبر 21 6:06 م, الأثنين, 13 سبتمبر 21

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تباينت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ ارتفع المؤشر السعودي بنسبة 0.38% رابحًا 43.53 نقطة ليغلق عند مستوى 11386.38 نقطة.

ارتفاع المؤشر السعودي

 وصعد المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.11% رابحًا 1.84 نقطة ليغلق عند مستوى 1668.29 نقطة.

 وقفزت مؤشرات بورصة الكويت، فيما تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.28% خاسرًا 8.19 نقطة ليغلق عند مستوى 2888.82 نقطة.

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 وهبط المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.7% خاسرًا 54.97 نقطة ليغلق عند مستوى 7764.689 نقطة.

وصعد 18 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.57%.

وقفز 135 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم “الدريس” بنسبة 5.15%.

وتراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.28% خاسرًا 8.19 نقطة ليغلق عند مستوى 2888.82 نقطة.

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وهبطت 5 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها النقل بنسبة 1.33%.

وقفزت 7 أسهم ببورصة دبي، على رأسها سهم مصرف السلام السودان بنسبة 7.53%.

وهبطت 8 قطاعات ببورصة أبو ظبي، على رأسها السلع الاستهلاكية بنسبة 1.61%.

وارتفعت 7 أسهم ببورصة أبوظبي، على رأسها سهم “شركة رأس الخيمة للدواجن” بنسبة 14.78%.

وصعد ببورصة البحرين قطاع المال بنسبة نمو 9.55% مدفوعًا بصعود سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 0.97%.

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وصعدت 8 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.54%.

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بقلم أيمن عزام

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