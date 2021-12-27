بورصات الخليج تتباين الإثنين وتراجع الأسهم السعودية

تباينت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية ، بنسبة 0.06% خاسرًا 7.26 نقطة ليغلق عند مستوى 11161.04 نقطة.

وهبط المؤشر العام لبورصة قطر، بنسبة 0.28% خاسراً 32.66 نقطة ليغلق عند مستوى 11619.59 نقطة.

تراجع الأسهم السعودية

وارتفعت الأسواق الإماراتية، وصعدت مؤشرات بورصة الكويت، وقفز المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.02% رابحًا 0.33 نقطة ليغلق عند مستوى 1786.81 نقطة.

وهبط 11 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها الأدوية بنسبة 1.13%.

وقفز 78 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم “وفرة” بنسبة 8.96%.





كما تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.28% خاسراً 32.66 نقطة ليغلق عند مستوى 11619.59 نقطة

وانخفضت 6 قطاعات ببورصة قطر على رأسها العقارات بنسبة 0.77%.





وارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.92% رابحًا 29.29 نقطة ليغلق عند مستوى 3188.12 نقطة.

وصعدت 5 قطاعات ببورصة دبي على رأسها الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 1.69%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.49%.

وقفز 16 سهمًا ببورصة دبي، على رأسها سهم شركة أملاك للتمويل بنسبة 4.51%.

وقفز المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.12% رابحًا 32.47 نقطة ليغلق عند مستوى 8403.952 نقطة.

وصعدت 7 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها الصناعة والعقار بنسبة 0.31%.

وارتفع 24 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم “بنك أم القيوين الوطني” بنسبة 12.12%.

كما ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي بنسبة 0.02% رابحًا 0.33 نقطة ليغلق عند مستوى 1786.81 نقطة.

وصعد ببورصة البحرين قطاع المال بنسبة نمو 1.56%.

كما ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، إذ ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.02% رابحًا 1.38 نقطة ليغلق عند مستوى 7026.77 نقطة.

وصعدت 5 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها السلع الاستهلاكية بنسبة 0.52%.