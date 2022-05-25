بورصات الخليج تتباين الأربعاء وصعود المؤشر السعودي

تباين أداء بورصات الخليج ، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية “تاسي”، بنسبة 2.34% رابحًا 288.03 نقطة ليغلق عند مستوى 12588.89 نقطة.

تباين بورصات الخليج

وصعد مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.979% رابحًا 92.32 نقطة ليغلق عند مستوى 9519.07 نقطة.

وقفزت مؤشرات بورصة الكويت، فيما تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.02% خاسرًا 0.84 نقطة ليغلق عند مستوى 3258.04 نقطة، وهبطت بورصتي قطر والبحرين.

وصعد 17 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها الإعلام والترفيه بنسبة 6.31%، أعقبه قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 3.78%.

وقفز 138 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم “الرياض” بنسبة 8.25%، ثم سهم “الأبحاث والإعلام” بنسبة 7.02%.

بورصة الكويت

كما ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.63% رابحًا 47.12 نقطة ليغلق عند مستوى 7583.72 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.63% رابحًا 52.76 نقطة ليغلق عند مستوى 8393.87 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.6% رابحًا 35.29 نقطة ليغلق عند مستوى 5925.04 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 1.01% رابحًا 62.19 نقطة ليغلق عند مستوى 6206.78 نقطة.

وصعدت 6 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها التكنولوجيا بنسبة 8.75%.

بورصة أبوظبي

وصعدت 5 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها الصناعة بنسبة 2.77%.

وارتفع 28 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم “شركة أبو ظبي الوطنية لمواد البناء” بنسبة 13.64%.

بورصة دبي

وهبطت 3 قطاعات ببورصة دبي على رأسها السلع بنسبة 2.09%.

وارتفع 21 سهمًا على رأسها سهم شركة الفردوس القابضة بنسبة 11.11%.

بورصة قطر

وهبط المؤشر العام لبورصة قطر، بنسبة 0.12% خاسرًا 16.02 نقطة ليغلق عند مستوى 12858.58 نقطة، وبلغ حجم التداول 115.1 مليون سهم بقيمة 615.1 مليون ريال عبر تنفيذ 20.9 ألف صفقة، وتراجع 30 سهمًا، وارتفع 14 سهمًا، واستقرت 3 أسهم.

وانخفض قطاعي العقارات والبضائع والخدمات الاستهلاكية ببورصة قطر بنسبة 0.59%، 0.38%، على التوالي.

بورصة البحرين

وانخفض المؤشر العام لبورصة البحرين، بنسبة 0.07% خاسرًا 1.25 نقطة ليغلق عند مستوى 1888.92 نقطة، وبلغ حجم التداول 2.8 مليون سهم بقيمة 409.4 ألف دينار بحريني.

وتراجع ببورصة البحرين قطاع الصناعات بنسبة انخفاض 37.7% بضغوط هبوط سهم شركة إيه بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 1.61%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة انخفاض 13.78% بضغوط هبوط سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.24%.

وارتفع قطاع الاتصالات بنسبة نمو 27.75% مدفوعًا بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 1.19%، وصعدت أسهم المصرف الخليجي التجاري، بنك السلام، مجموعة جي أف إتش المالية بنسبة 2.5%، 1.19%، 0.34%، على التوالي.