أسواق عربية

بورصات الخليج تتباين الأربعاء وسط تفشي سلالة دلتا

تراجع سهم شركة الاتصالات السعودية 2.2%
أيمن عزام 6:32 م, الأربعاء, 18 أغسطس 21 6:32 م, الأربعاء, 18 أغسطس 21

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أغلقت أسواق الأسهم الرئيسية في منطقة الخليج على أداء متباين الأربعاء، وسط مخاوف إزاء تبعات تفشي سلالة دلتا المتحورة من فيروس كورونا.

مخاوف تفشي سلالة دلتا

وهبط المؤشر الرئيسي بالسعودية 0.4% مع تراجع سهم شركة الاتصالات السعودية 2.2% ونزول سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) لإنتاج البتروكيماويات 0.9%.

ومن بين الأسهم الأخرى المتراجعة، انخفض سهم شركة اتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني 6.6% ليصبح الأكثر هبوطا على المؤشر، بعدما أعلن عن خسارة فصلية صافية بقيمة 46.8 مليون ريال (12.48 مليون دولار.)

من ناحية أخرى استقرت أسعار النفط بعد تراجعها لأربعة أيام، بينما يتواصل قلق المستثمرين حيال آفاق الطلب على الوقود مع استمرار الحد من استخدام السكك الحديدية والنقل الجوي وغيرهما من وسائل النقل في ظل ارتفاع حالات كوفيد-19 في أنحاء العالم.

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وانخفض مؤشر أبوظبي 0.5% تحت وطأة تراجع سهم مجموعة الإمارات للاتصالات (اتصالات) 2.5%.

وكان سهم اتصالات قد صعد 2.4% في جلسة الثلاثاء بعد أن وقعت الشركة اتفاقا للاستحواذ على حصة إضافية في اتصالات المغرب (ماروك تليكوم) مقابل 505 ملايين دولار.

وارتد مؤشر دبي الرئيسي عن خسائر تكبدها في التعاملات المبكرة ليغلق مرتفعا 0.9% بدعم من صعود سهم إعمار العقارية القيادي 1.7%.

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تراجع سهم تبريد

لكن سهم الشركة الوطنية للتبريد المركزي (تبريد) ومقرها دبي تراجع واحدا بالمئة مواصلا تكبد خسائر من الجلسة السابقة.

وتخارجت تبريد من حصتها في المشروع المشترك قطر كوول عبر البيع إلى الشركة المتحدة للتنمية، حسبما قالت تبريد في بيان يوم الثلاثاء.

وفي قطر أغلق سهم الشركة المتحدة للتنمية مرتفعا 1%. وربح المؤشر القطري الرئيسي 0.1% مع صعود سهم قطر الوطني، أكبر بنوك الخليج 1%.

وخارج منطقة الخليج، تراجع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.3% مع هبوط معظم الأسهم على المؤشر بما فيها سهم فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية الذي نزل 3.4%.

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السعودية.. تراجع المؤشر 0.4% إلى 11345 نقاط.

أبوظبي.. خسر المؤشر 0.5% إلى 7695 نقطة.

دبي.. ارتفع المؤشر 0.9% إلى 2862 نقطة.

قطر.. زاد المؤشر 0.1% إلى 10996 نقطة.

مصر.. خسر المؤشر 0.3% مسجلا 10908 نقاط.

البحرين.. صعد المؤشر 0.1% إلى 1638 نقطة.

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بقلم أيمن عزام

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