أسواق عربية

بورصات الخليج تتباين الأربعاء وتراجع البورصة السعودية

قفز سهم "العمران" بنسبة 9.88%
أيمن عزام 7:23 م, الأربعاء, 7 يوليو 21 7:23 م, الأربعاء, 7 يوليو 21

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تباينت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجعت البورصة السعودية بنسبة 0.12%، بما يعادل 12.66 نقطة لتغلق عند مستوى 10958.55 نقطة.

تراجع البورصة السعودية

 وهبط المؤشر العام لسوق دبي المالي، للجلسة الثامنة على التوالي، بنسبة 0.02% خاسرًا 0.61 نقطة ليغلق عند مستوى 2782.08 نقطة.

 ونزل المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.22% خاسرًا 15.25 نقطة ليغلق عند مستوى 6969.643 نقطة، وخسر رأس المال السوقي 2 مليار درهم عند مستوى 1.197 تريليون درهم.

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 وارتفعت بورصتا الكويت والبحرين.

هبط 12 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها الإعلام والترفيه بنسبة 1.42%.

وقفز 60 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم “العمران” بنسبة 9.88%.

وهبطت 4 قطاعات ببورصة دبي على رأسها العقارات بنسبة 1.58%.

وقفزت 9 أسهم ببورصة دبي،  على رأسها سهم مصرف السلام السودان بنسبة 6.25%.

وهبطت 3 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها الاتصالات بنسبة 0.54%.

وارتفع 15 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم “شركة الوطنية للتكافل” بنسبة 13.86%.

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ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.62% رابحًا 39.14 نقطة ليغلق عند مستوى 6388.08 نقطة.

وصعدت 9 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها المنافع بنسبة 1.35%.

ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.26% رابحًا 4.09 نقطة ليغلق عند مستوى 1577.86 نقطة.

وصعد ببورصة البحرين قطاع الصناعة بنسبة نمو 14.14% مدفوعًا بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 1.4%.

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كما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة نمو 2.02% مدفوعًا بصعود سهما مجموعة البركة المصرية، مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 1.84%، 1.49%، على التوالي.

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بقلم أيمن عزام

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