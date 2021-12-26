بورصات الخليج تتباين الأحد وصعود مؤشر بورصة دبي

تباينت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة يوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، وبينما ارتفع مؤشر بورصة دبي تراجع مؤشر أبوظبي.

وهبط المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.44% خاسرًا 37.23 نقطة ليغلق عند مستوى 8394.136 نقطة، وانخفضت مؤشرات بورصة الكويت.

صعود مؤشر بورصة دبي

وتراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية ، بنسبة 0.92% خاسرًا 103.16 نقطة ليغلق عند مستوى 11168.30 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر بورصة دبي ، بنسبة 0.45% رابحًا 14.30 نقطة ليغلق عند مستوى 3158.83 نقطة.

وصعد المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.39% رابحًا 6.97 نقطة ليغلق عند مستوى 1786.48 نقطة.

وهبط 18 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها إدارة وتطوير العقارات بنسبة 2.4%.

وقفز 34 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم “الأبحاث والإعلام” بنسبة 4.66%.



وهبطت 8 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها الطاقة بنسبة 0.9%.

وارتفع 15 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم “شركة ريم للاستثمار” بنسبة 10.45%.



كما تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.22% خاسرًا 15.67 نقطة ليغلق عند مستوى 7025.39 نقطة.

وهبطت 9 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها التكنولوجيا بنسبة 2.91%.



فيما ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.45% رابحًا 14.30 نقطة ليغلق عند مستوى 3158.83 نقطة.

وصعدت 6 قطاعات ببورصة دبي على رأسها الصناعة بنسبة 1.34%.

وقفز 15 سهمًا ببورصة دبي، على رأسها سهم شركة أملاك للتمويل بنسبة 14.91%.

وصعد ببورصة البحرين قطاع الصناعات بنسبة نمو 56.54% مدفوعًا بصعود سهم شركة إيه بي إم تيرميالز البحرين بنسبة 2.34%، ثم قطاع العقارات بنسبة نمو 28.61%.