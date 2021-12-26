أسواق عربية

بورصات الخليج تتباين الأحد وصعود مؤشر بورصة دبي

ارتفع سهم "شركة ريم للاستثمار" بنسبة 10.45%
أيمن عزام 1:46 ص, الأثنين, 27 ديسمبر 21 1:46 ص, الأثنين, 27 ديسمبر 21

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تباينت بورصات الخليج،  خلال تعاملات جلسة يوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، وبينما ارتفع مؤشر بورصة دبي تراجع مؤشر أبوظبي.  

 وهبط المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.44% خاسرًا 37.23 نقطة ليغلق عند مستوى 8394.136 نقطة، وانخفضت مؤشرات بورصة الكويت. 

صعود مؤشر بورصة دبي

وتراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية ، بنسبة 0.92% خاسرًا 103.16 نقطة ليغلق عند مستوى 11168.30 نقطة. 

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فيما ارتفع مؤشر بورصة دبي ، بنسبة 0.45% رابحًا 14.30 نقطة ليغلق عند مستوى 3158.83 نقطة. 

 وصعد المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.39% رابحًا 6.97 نقطة ليغلق عند مستوى 1786.48 نقطة. 

وهبط 18 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها إدارة وتطوير العقارات بنسبة 2.4%.   

وقفز 34 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم “الأبحاث والإعلام” بنسبة 4.66%.  
 

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وهبطت 8 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها الطاقة بنسبة 0.9%.   

وارتفع 15 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم “شركة ريم للاستثمار” بنسبة 10.45%.   

 
كما تراجعت مؤشرات بورصة الكويت،  إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.22% خاسرًا 15.67 نقطة ليغلق عند مستوى 7025.39 نقطة.  

  وهبطت 9 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها التكنولوجيا بنسبة 2.91%.  
 

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فيما ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.45% رابحًا 14.30 نقطة ليغلق عند مستوى 3158.83 نقطة. 

 وصعدت 6 قطاعات ببورصة دبي على رأسها الصناعة بنسبة 1.34%. 

وقفز 15 سهمًا ببورصة دبي،  على رأسها سهم شركة أملاك للتمويل بنسبة 14.91%.   

وصعد ببورصة البحرين قطاع الصناعات بنسبة نمو 56.54% مدفوعًا بصعود سهم شركة إيه بي إم تيرميالز البحرين بنسبة 2.34%، ثم قطاع العقارات بنسبة نمو 28.61%. 

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بقلم أيمن عزام

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