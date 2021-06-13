بورصات الخليج تتباين الأحد وصعود البورصة السعودية

تباينت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ ارتفعت البورصة السعودية بنسبة 0.94% رابحًا 101.14 نقطة ليغلق عند مستوى 10897.47 نقطة.

وصعد المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.42% رابحًا 6.51 نقطة ليغلق عند مستوى 1552.58 نقطة.

وقفزت مؤشرات بورصة الكويت مدفوعة بصعود 9 قطاعات.

صعود البورصة السعودية

وتراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.01% خاسرًا 0.08 نقطة ليغلق عند مستوى 2842.33 نقطة.

وهبط المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.21% خاسرًا 14.26 نقطة ليغلق عند مستوى 6701.88 نقطة.

صعد 16 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 4.88%.

وقفز 116 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم “بحر العرب” بنسبة 9.98%.

وهبطت 6 قطاعات ببورصة دبي على رأسها التأمين بنسبة 1.21%.

وقفزت 10 أسهم ببورصة دبي، على رأسها سهم شركة دبي للاستثمار بنسبة 3.61%.

وهبطت 5 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها السلع الاستهلاكية بنسبة 1.46%.

وارتفع 15 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم “شركة الإمارات للتأمين” بنسبة 14.96%.

ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.38% رابحًا 23.66 نقطة ليغلق عند مستوى 6328.90 نقطة.

وصعدت 9 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها التأمين بنسبة 1.63%.

ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 0.42% رابحًا 6.51 نقطة ليغلق عند مستوى 1552.58 نقطة.

وصعد ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 26.68% مدفوعًا بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 1.47%.

فيما تراجع قطاع الصناعة بنسبة انخفاض 3.14% بضغوط هبوط سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.31%.