بورصات الخليج الكبرى تستقر الخميس قبيل عطلات عيد الفطر

استقرت بورصات الخليج الكبرى قبيل عطلات عيد الفطر التي تبدأ الأحد المقبل، وانخفضت البورصة المصرية يوم الخميس على وقع تسجيل البلاد معدل نمو أبطأ وضعف الأرباح الفصلية التي أعلنتها المجموعة المالية هيرميس.

بورصات الخليج الكبرى تستقر

واستقر المؤشر السعودي عند 7051 نقطة. وهبط سهم مصرف الراجحي بنسبة 1.2% من قيمته وصعد مجموعة سامبا المالية بنسبة 2.6%.

وصعد سهم البنك الأهلي التجاري بنسبة 0.8%، محققا مكاسب لليوم السابع على التوالي.

وكان البنك أعلن يوم الأحد عن تسجيله زيادة بنسبة 2.1% في أرباح الربع الأول.

وفي أبوظبي، انخفض المؤشر الرئيسي بنسبة 0.4% إلى 4113 نقطة مع تراجع سهم بنك أبوظبي الأول بنسبة 0.9%.

وانخفض سهم شركة اتصالات بنسبة 0.4%. وهبط سهم الشركة لليوم الثاني بعدما قالت إن رئيسها التنفيذي استقال.

وصعد مؤشر دبي بنسبة 0.3% إلى 1939 نقطة. وارتفع سهم بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 0.6%.

و صعد سهم شركة سوق دبي المالي بنسبة 2.7% بعد أن قفزت أرباحها الفصلية بنسبة 23.5% إلى 34.7 مليون درهم (9.45 مليون دولار).

صعود مؤشر قطر

وارتفع مؤشر قطر الرئيسي بنسبة 0.2% إلى 8873 نقطة.

وذلك بدعم من تحقيق زيادة بنسبة 2.8% في سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنوك البلاد.

وارتفع مؤشر الكويت الرئيسي بنسبة 0.4% إلى 5296 نقطة. وارتفع مؤشر البحرين بنسبة 0.7% إلى 1270 نقطة.

وسار على خطى ارتفاعهما المؤشر العماني الذي أغلق على صعود نسبته 0.6% مسجلا 3408 نقطة.

وسجلت مصر نموا بنسبة 5% في الناتج المحلي الإجمالي في الأشهر الثلاثة الأولى من العام.

وبسبب تفشي فيروس كورونا، أصبح من المستبعد تحقيق توقعات بتحقيق نمو يصل إلى نسبة 5.9%.

وقررت مصر خفض نسبة 1% من رواتب المواطنين لمدة 12 شهرا لتعويض الآثار الاقتصادية السلبية لفيروس كورونا.

وتجري مصر حاليا محادثات مع صندوق النقد الدولي من أجل دعمها ماليا.

وانخفض المؤشر القيادي بنسبة 0.9% إلى 10110 نقاط. وكان لسهم البنك التجاري الدولي أكبر تأثير على المؤشر بتسجيله تراجع بنسبة 2.7%.

وهوت أسهم المجموعة المالية هيرميس بنسبة 4.6% في ثاني أكبر انخفاض لأسهم المؤشر.

وأبلغ بنك الاستثمار عن تراجع بنحو 76% في أرباح الربع الأول إلى 90 مليون جنيه مصري (5.69 مليون دولار).

