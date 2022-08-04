بورصات الخليج الرئيسية تهبط الخميس وسط التوتر بين أمريكا والصين

هبطت أسواق الأسهم الرئيسية في الخليج في التداولات المبكرة اليوم الخميس وسط التوتر بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين بشأن زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان، ومع جني المستثمرين أرباحا من ارتفاع الأسهم في الآونة الأخيرة، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وتراجع المؤشر القياسي السعودي 0.1 %، مع هبوط سهم البنك السعودي الفرنسي) 1.5 %، وسهم بوبا العربية بنسبة تزيد على واحد بالمئة بعد إفصاحها عن انخفاض الأرباح الفصلية.

وأظهر مسح للشركات أمس الأربعاء أن القطاع الخاص غير النفطي في المملكة حافظ على وتيرة ثابتة للنمو في يوليو تموز، على الرغم من تباطؤ طفيف عن يونيو حزيران، مدعوما بزيادة أعداد العملاء والمشتريات والإنتاج.

وانخفض مؤشر الأسهم الرئيسي في دبي 0.4 % متأثرا بهبوط 1.4 % في سهم بنك الإمارات دبي الوطني، وانخفاض بنسبة 1.1 % في سهم إعمار العقارية .

وفي أبوظبي، تراجع المؤشر الرئيسي 0.1 %، مع انخفاض سهم أكبر بنوك الإمارات، بنك أبوظبي الأول، بنسبة 1.4%.

وهبط المؤشر القطري 0.3 % مدفوعا بانخفاض 1.8 % في سهم مسيعيد للبتروكيماويات.

وبدأت الصين تدريبات عسكرية غير مسبوقة بالذخيرة الحية في ست مناطق تحيط بتايوان يوم الخميس، بعد يوم من زيارة بيلوسي.