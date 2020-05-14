بورصات الخليج الرئيسية تتراجع الخميس بفعل تخفيض توقعات الطلب على البترول

أوبك توقعت انكماش الطلب العالمي على البترول بنحو 9.07 مليون برميل يوميا

تراجعت أغلب بورصات الخليج الرئيسية في ختام تعاملات الخميس بعد أن خفضت أوبك ووكالة الطاقة الدولية توقعات الطلب على البترول في 2020 بسبب جائحة كوفيد-19.

وقالت أوبك في تقرير شهري يوم الأربعاء إنها تتوقع انكماش الطلب العالمي بنحو 9.07 مليون برميل يوميا في 2020، بينما توقعت وكالة الطاقة أن يبلغ التراجع 8.6 مليون برميل يوميا.

تراجع أغلب بورصات الخليج الرئيسية

وفي دبي، هبط مؤشر البورصة بنسبة 1.4%، متأثرا بتراجع سهم بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 3.4%، وهبط سهم إعمار العقارية بنسبة 1.2%.

وقال نائب رئيس الإمارات إن الدولة ستراجع هيكل وحجم حكومتها في إطار استراتيجية للتعامل مع تداعيات جائحة فيروس كورونا، وهبط المؤشر السعودي الرئيسي بنسبة 0.1%.

وهبط سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) بنسبة 2.2% وسهم البنك السعودي الفرنسي بنسبة 3.3%.

وأعلن البنك بعد انتهاء جلسة التداول تراجعا نسبته 25.6% في الأرباح الصافية عن الربع الأول من العام.

وسجلت الأرباح مستوى 682 مليون ريال (181.58 مليون دولار).

لكن حد من هبوط المؤشر ارتفاع سهم البنك الأهلي التجاري بنسبة 1% وسهم البنك السعودي البريطاني بنسبة 2.5%.

وصعد سهم عملاق النفط أرامكو بنسبة 0.2% مدفوعا بتراجع في مخزون النفط الأمريكي وتوقعات وكالة الطاقة بأن تتراجع المخزونات العالمية من الخام في النصف الثاني من العام.

وتراجع مؤشر سوق الأسهم القطرية بنسبة 0.8%، إذ نزل سهم صناعات قطر بنسبة 2.9% وقطر للتأمين بنسبة 4.8%.

مؤشر بورصة أبوظبي يرتفع

في المقابل، صعد مؤشر بورصة أبوظبي بنسبة 0.2% مدفوعا بصعود بلغت نسبته 2.8% في سهم اتصالات.

لكن تراجع سهم بنك أبوظبي الأول بنسبة 0.9% حد من المكاسب.

وقال أكبر بنوك الإمارات يوم الثلاثاء إنه منكشف بواقع 73.2 مليون دولار على فينيكس كوموديتيز لتجارة السلع الزراعية وكيانات مرتبطة بها.

ودخلت هذه الكيانات مرحلة التصفية بعد خسائر تداول محتملة بأكثر من 400 مليون دولار.

