بورش تستثمر 6 مليارات يورو فى السيارات الكهربية حتى 2022

شريف عيسىكشف أوليفر بلومه، رئيس مجلس الإدارة التنفيذى لبورش، عن سعى الشركة لضخ استثمارات بقيمة 6 مليار يرورو ضمن خطتها الطموحة للتحول من انتاج سيارات تقليدية، إلى انتاج طرازات كهربية بالكامل، بعد الطفرة التى شهدتها ايرادات الشركة العام الماضى.وقال بيان صادر عن الشركة الألمانية لصناعة السيا

شريف عيسى

كشف أوليفر بلومه، رئيس مجلس الإدارة التنفيذى لبورش، عن سعى الشركة لضخ استثمارات بقيمة 6 مليار يرورو ضمن خطتها الطموحة للتحول من انتاج سيارات تقليدية، إلى انتاج طرازات كهربية بالكامل، بعد الطفرة التى شهدتها ايرادات الشركة العام الماضى.

وقال بيان صادر عن الشركة الألمانية لصناعة السيارات انه خلال 2017 ارتفعت الأرباح التشغيلية لبورش إلى مستويات قياسية بنسبة بلغت 5%، بإجمالى 23.5 مليار يورور.

وأضافت بورش أن الشركة سجلت أرقاماً قياسية جديدة في فى مبيعاتها على مدار العام الماضى، بعد ان تمكنت من بيع ما 246 ألفاص، و375 سيارة، بنمو 4% عن معدلات 2016.

وتابع البيان : بالنسبة للأرباح التشغيلية، فارتفعت 7%، من ‎3.9 مليار يورو عام ‎2016 إلى ‎4.1 مليار يورو عام ‎2017، كما ازداد العائد التشغيلي على المبيعات من ‎17.4% في العام السابق إلى ‎17.6%.

وأضاف البيان أنه بنهاية العام ‎2017، بلغ عدد موظفي بورش 29 ألفاً، و777 موظفاً، بزيادة تمثل ‎8% عن العام السابق.

وأشار إلى أن هذا المبلغ سيضخ على تطوير نسخات من سيارة Mission E، واعتماد أنظمة دفع مختلط وكهربائية فى مجموعة طرازات بورشه الحالية، هذا بالإضافة إلى تطوير بُنية شحن تحتية وتنقل ذكي.

وكشف لوتز ميشكه، نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي المسؤول عن الشؤون المالية وتكنولوجيا المعلومات عن تمكن بورش من زيادة عائد التشغيل بنسبة تتخطى 50%، خلال السنوات الثلاثة الماضية،

وتابع : “ما زالت بورشه ضمن أكثر صانعي السيارات ربحية في العالم، ويعود السبب وراء ذلك إلى إستراتيجية الشركة الصارمة لإدارة النفقات، بالإضافة إلى تنوع مجموعة الطرازات المقدمة من قبل الصانع الألمانى، مع التحسينات التي أدخلتها بشكل مستمر على الإنتاجية”.

وتوقع ميشكه أن يشهد ‎2018 تثبيت الإيرادات والتسليمات عند هذا المستوى المرتفع، وأن يتأتى الارتفاع القادم في المبيعات عند طرح “ميشين إي”، وهي أوّل سيارة بورشه كهربائية بالكامل، في الأسواق.