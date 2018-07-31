بورش الألمانية تتفوق على موستانج الأمريكية

خالد بدر الدينيحاول الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، بالرسوم الجمركية التى يسعى لفرضها على المنتجات الأوروبية، لا سيما السيارات، تقليص العجز التجارى بعد أن ظهرت تقارير تبين أن 5700 ألمانى اشترى العام الماضى سيارات موستانج التى أنتجتها شركة فورد موتور فى المصانع الأمريكية بينما باعت شركة بورش



خالد بدر الدين

يحاول الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، بالرسوم الجمركية التى يسعى لفرضها على المنتجات الأوروبية، لا سيما السيارات، تقليص العجز التجارى بعد أن ظهرت تقارير تبين أن 5700 ألمانى اشترى العام الماضى سيارات موستانج التى أنتجتها شركة فورد موتور فى المصانع الأمريكية بينما باعت شركة بورش الألمانية أكثر من 55 ألف وحدة فى السوق الأمريكية بنسبة تقترب من 1 إلى 10.

ذكرت وكالة بلومبرج أن العجز التجارى السنوى الأمريكى مع السيارات الألمانية يتجاوز 10 مليارات دولار بما فيها السيارات التى تصنعها الشركات الألمانية فى مصانع أمريكية، ثم شحنها لألمانيا، ما يؤكد أن المستهلكين الأمريكيين يفضلون الموديلات الألمانية ولكن ترامب لا يحب ذلك.

تركز شركتا بيجو ورينو على السيارات العادية غير الفاخرة التى تبيع منها أعداد ضخمة أكثر من السيارات الفارهة ولن تتأثر من الرسوم الجمركية التى سيفرضها ترامب، التى ترتفع إلى %20 على السيارات التى تنتجها فولكس فاجن مثل بورش وأودى وأيضا مرسيدس و BMW.

سجلت الموديلات الألمانية والفرنسية أعلى مبيعات السيارات فى الأسواق الأوروبية هذا العام حتى نهاية يونيو الماضى بقيادة موديلات فولكس فاجن، جولف وبولو، ورينو كليو، بينما ظهرت موديلات شركتى فورد وجنرال موتورز الأمريكية فى المراكز الثلاثة الأولى فى قائمة أفضل السيارات مبيعا فى السوق الأمريكية.

كانت مبيعات شركة بورش ارتفعت إلى 130 ألفا و598 سيارة على مستوى العالم خلال 6 أشهر الأولى من العام الجارى بقيادة باناميرا، وماكان و911 التى قفزت مبيعاتها 28 % ليسجل أعلى مستوى فى السوق الألمانية.

تصدر موديل فولكس فاجن جولف أفضل السيارات مبيعا فى أسواق أروبا البالغ عددها 44 دولة سواء من دول الاتحاد الأوروبى، أو خارجه منذ بداية العام الجارى حتى نهاية مايو الماضى للعام 44 على التوالى لتصل مبيعاتها إلى أكثر من 242 ألفًا و 740 وحدة، بزيادة تتجاوز 8.1 % عن مبيعاتها خلال نفس الشهور من العام الماضى.

بلغت مبيعات موديلات فورد فيستا الأمريكية 135 ألفًا و920 وحدة وموديلات فوكاس 116 ألفًا و897 وحدة خلال 5 أشهر الأولى من هذا العام بينما باعت شركة بيجو من موديلات 208 113 ألف وحدة، وسيتروين C3 بأكثر من 101 ألف وحدة خلال نفس الفترة.