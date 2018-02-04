بورشه تضاعف ميزانية تطوير السيارات الكهربائية إلى 6 مليارات يورو

وكالات:تعتزم بورشه مضاعفة ميزانيتها لتطوير وبناء سيارات كهربائية جديدة بحلول 2022 وفقاً لما ذكره أوليفر بلومه رئيس الشركة. وقال بلومه: «نتحرك حتى الآن في نطاق حوالي 3 مليارات يورو (3.75 مليارات دولار)، لكننا حالياً قريبون من 6 مليارات يورو سوف نضخها لتطوير السيارات الكهربائية».

وكالات:

تعتزم بورشه مضاعفة ميزانيتها لتطوير وبناء سيارات كهربائية جديدة بحلول 2022 وفقاً لما ذكره أوليفر بلومه رئيس الشركة. وقال بلومه: «نتحرك حتى الآن في نطاق حوالي 3 مليارات يورو (3.75 مليارات دولار)، لكننا حالياً قريبون من 6 مليارات يورو سوف نضخها لتطوير السيارات الكهربائية».

وستوجه الأموال إلى كل من النماذج الهجينة والسيارات الكهربائية الجديدة على مدى السنوات القليلة المقبلة.

وقال بلومه: إن الشركة الألمانية حافظت على هدفها طويل الأمد وهو تحقيق عائد بنسبة 15 % من رقم الأعمال، مع الإشارة إلى أن الرقم الحالي يزيد قليلاً. وأضاف أنه ربما سيكون هناك وقت قد نكون أقل قليلاً. لكن الهدف الاستراتيجي سيظل قائماً. وفي 2016 سجلت بورشه إيرادات 22.3 مليار يورو وأرباحاً تشغيلية تقدر بنحو 3.9 مليارات يورو.