بورسعيد للملاحة تلجأ إلى فض المنازعات بسبب رسوم الإيرادات

أمانى العزازى: تبحث لجنة فض المنازعات بوزارة الاستثمار شكوى شركة بورسعيد للملاحة وعدد من الشركات الملاحية من المادة 41 من قانون الاستثمار الجديد رقم 72 لسنة 2017، وفقا لتصريحات حجازى حسن رئيس مجلس إدارة الشركة لـ«المال». وتُخضِع المادة 41 من…

أمانى العزازى:

تبحث لجنة فض المنازعات بوزارة الاستثمار شكوى شركة بورسعيد للملاحة وعدد من الشركات الملاحية من المادة 41 من قانون الاستثمار الجديد رقم 72 لسنة 2017، وفقا لتصريحات حجازى حسن رئيس مجلس إدارة الشركة لـ«المال».

وتُخضِع المادة 41 من قانون الاستثمار الشركات الملاحية لرسم مقداره %2 من إجمالى الإيرادات التى تحققها مقابل %1 قبل إقرار القانون.

وأوضح حجازى أن المادة 2 من نفس القانون تنص على بقاء الحوافز والمزايا والإعفاءات الضريبية وغيرها من الضمانات للشركات التى تم تأسيسها قبل صدور القانون، وهو ما يمثل تعارضا بين أهداف المادتين وفقا لتعبيره.

وأكد أن القانون الجديد يؤدى إلى إحجام المستثمرين عن إنشاء شركات جديدة أو إقامة مشروعات تنموية فى منطقة قناة السويس وشرق بورسعيد.

وطالب حجازى رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس بتحفيز المستثمرين المصريين، ومنحهم أولوية فى التقدم للفرص الاستثمارية المتاحة بالمنطقة.

وقال إن تسويق مشروعات شرق بورسعيد لن يتم إلا بأيدى أبناء المنطقة الذين يعرفون عيوبها ومميزاتها، ولديهم تراكم خبرات، نظرا لتعاملهم مع الخطوط الملاحية العالمية، متوقعًا أن تنتهى مفاوضات الهيئة الاقتصادية مع موانئ سنغافورة إلى قيامهم فقط بإدارة أحد الأرصفة البحرية دون جذبهم لمشغل للرصيف.

وفى سياق متصل، استبعد حجازى أن تقوم شركة موانئ دبى بضخ استثمارات بشرق وغرب بورسعيد، بينما هى تستمر حاليا ملايين الدولارات فى ميناء جيبوتى لتخطف من مصر أى أمل فى الحصول على أى نصيب من عبور التجارة العالمية عن طريق الحرير.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة بورسعيد للملاحة إنه إذا لم تنتبه مصر فإنها ستفقد حصة من السفن العابرة للقناة من عملاء طريق الحرير الذى سيستحوذ على تجارة الشرق الأقصى (تايلاند واليابان والفلبين والهند وكوريا وفيتنام)، ويصبح مسارها إلى أوروبا مرورا بجيبوتى ثم غرب أفريقيا ومنها لأوروبا.

ولفت إلى أن إنشاء قاعدة بحرية صينية فى ميناء جيبوتى وبربرة بالصومال يعنى سيطرة الصين على موانئ شمال أفريقيا، وقد انتبهت الإمارات لذلك، وأبرمت مؤخرا اتفاقا مع السلطات المحلية بالصومال لتطوير الميناء لتكون على خارطة طريق الحرير.

وطالب حجازى وزارة النقل بإلغاء قرارات 488 لسنة 2015 و800 لسنة 2016 الخاصة برفع رسوم الخدمات ومقابلات الانتفاع بالأنشطة فى الموانئ، والتى أجبرت السفن على الدوران من طريق رأس الرجاء الصالح نظرا لضخامة الرسوم التى تحصلها الموانئ من السفن العابرة للقناة والمترددة على الموانئ المصرية.

وقال إن الباخرة «بانكوك» وجنسيتها تايلاند بدأت فى الدوران من الكيب تاون فى 14 سبتمبر الماضى والباخرة باجبيلا عبرت نفس الطريق من نهاية أكتوبر الماضى، وهذه السفن قادمة من شمال إنجلترا للشرق الأقصى وتجتهد هيئة قناة السويس فى منحها تخفيضات فى رسوم العبور.

وأضاف حجازى أن القرار 800 جعل من الصعب على الملاك الاكتفاء بالتخفيضات التى تمنحها هيئة قناة السويس للسفن؛ لأن العبور حول رأس الرجاء الصالح أوفر فى تكاليف تشغيل السفينة التى تبدأ رحلتها من شمال إنجلترا إلى الشرق الأقصى حتى بعد تخفضيات الهيئة.

ووصف رئيس شركة بورسعيد للملاحة التحالفات التى تتم بين الخطوط الملاحية «بالخطرة» على دخل الموانئ المصرية وقناة السويس، إذ يقوم التحالف بتوجيه خدماته لخطوطه وتحديد مساراته ودوراته بما يضمن الحفاظ على مصالحه وخفض تكاليف التشغيل لسفنه، وهو ما يؤدى إلى فقد مصر جزءا من تجارة الترانزيت المنقولة على متن السفن التى تملكها باقى الخطوط الملاحية العالمية، خاصة مع تفعيل طريق الحرير الذى يفتح مساره البحر الإدرياتيكى والبحر الأسود.

ورفض حجازى الاتجاه لإسناد أى رصيف بحرى فى ميناء شرق بورسعيد لتحالف ملاحى بعينه؛ لأنه يعد احتكارا يمكن التحالف من قصر الخدمات المميزة على الخطوط الملاحية المكونة له، ويحرم الخطوط الأخرى من الحصول عليها التى تفضل حيال ذلك تغيير مسارها لموانئ أخرى بحوض المتوسط.

ولفت إلى أن مسارات التحالف الملاحى غالبا ما تتأثر بلعبة التوازنات السياسية بين الدول، وبالتالى اختياره لموانئ الدول التى يتردد عليها.