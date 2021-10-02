«بورسعيد للفنون الشعبية» تمثل مصر في احتفالية المحافظة بإيطاليا

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، فرقة بورسعيد القومية للفنون الشعبية، استعدادا لتمثيل مصر في الاحتفاء بمدينة بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية عام 2021 ضمن فعاليات افتتاح الموسم الثقافي للأكاديمية المصرية للفنون بالعاصمة الإيطالية روما وذلك خلال الفترة من 20 حتي 25 أكتوبر.

جاء ذلك بحضور الاستاذ محمد الدسوقى مستشار المحافظة للثقافة .والدكتورة جيهان المالكي وكيل وزارة الثقافة.

وأشاد محافظ بورسعيد بالفن الراقي والمميز الذى تقدمه فرقة بورسعيد القومية للفنون الشعبية، والتى تعبر عن هوية محافظة بورسعيد الثقافية والفنية.

وأكد المحافظ أن العام الحالى شهد مزيدا من الفعاليات الثقافية والفنية تحت رعاية وإشراف وزارة الثقافة فى إطار اختيار بورسعيد كعاصمة الثقافة المصرية لعام 2021.

وأوضح الغضبان، أنه سيتم تقديم جميع الدعم لفرقة بورسعيد القومية للفنون الشعبية خلال فعاليات تمثيل مصر فى الاحتفاء بمدينة بورسعيد وضمن فعاليات افتتاح الموسم الثقافى للأكاديمية المصرية للفنون بروما، لتحقيق صورة مشرفة فى المجال الثقافى والفني، يعبر عن محافظة بورسعيد.