بورسعيد للحاويات تستهدف 900 مليون جنيه إيرادات ونصف مليار أرباحًا

أمانى العزازىتستهدف شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع، تحقيق 900 مليون جنيه إيرادات، خلال العام المالى المقبل 2018/2019، مقارنة 750 مليون جنيه إيرادات متوقعة خلال العام المالى الجاري.قال جمال عز الدين، رئيس مجلس الإدارة، إن شركته تستهدف زيادة الأرباح بنسبة %25، خلال العام المالى المقبل لتصل

أمانى العزازى

تستهدف شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع، تحقيق 900 مليون جنيه إيرادات، خلال العام المالى المقبل 2018/2019، مقارنة 750 مليون جنيه إيرادات متوقعة خلال العام المالى الجاري.

قال جمال عز الدين، رئيس مجلس الإدارة، إن شركته تستهدف زيادة الأرباح بنسبة %25، خلال العام المالى المقبل لتصل إلى 500 مليون جنيه، مقارنة 400 مليون مستهدفة العام الجارى.

189.5 مليون جنيه لإقامة استثمارات جديدة.. وزيادة غاطس المحطة إلى 15.5 م

كشف عز الدين، عن أن الشركة تخطط لضخ 189.5 مليون جنيه، ضمن خطتها الاستثمارية، من بينها شراء 6 أوناش ساحة عملاق RTG، وتطوير رصيف الحاويات، وعدد 3 مرافع لتداول البضائع.

من المخطط شراء 4 ستاند لتخزين الحاويات الثلاجة، فى الخطة الاستثمارية المقبلة، لخدمة نشاط تداول الحاويات الثلاجات، بالمحطة لتصل طاقة ساحة حاويات الثلاجة إلى 1000 حاوية.

أوضح عز الدين، أن خطة الشركة فى تجديد وإحلال وتطوير معدات التداول، بمحطة حاويات غرب بورسعيد، لرفع الطاقة الإنتاجية، تتزامن مع المنشور الذى أصدرته هيئة قناة السويس، بزيادة الغاطس المسموح به لتراكى سفن الحاويات، على رصيف المحطة إلى 15.5م، والطول إلى 370م، والسماح بدوران السفن أمام رصيف الشركة، والخروج للبحر.

كشف عز الدين، عن أن نجاح الجهود التسويقية فى تعظيم إيرادات المحطة بتوقيع عقد بين شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع، وشركة 4P Logistics المتخصصة فى مجال التسويق، لخدمات تداول الحاويات والخدمات اللوجيستية، لشحن وتداول الحاويات الفارغة والمملوئة (وارد – صادر)، داخل وخارج المنطقة الجمركية، بالميناء الجاف بالعاشر من رمضان، ما يساعد على زيادة إنتاجية الميناء الجاف، وجذب قاعدة عريضة من العملاء، للتعامل معه وتنشيط أعماله، لا سيما مع التوجه العام الحالي، تجاه التوسع فى مجال الأنشطة اللوجيستية، وأهدافها فى تقديم أفضل خدمة فى أقل وقت وبأقل تكلفة.

يذكر أن الميناء الجاف المملوكة للشركة، أول ميناء جاف فى مصر داخل أكبر تجمع صناعى بمدينة العاشر من رمضان، لخدمة المصدرين والمستثمرين المصريين، ويقع على مساحة 80 ألف م2، ويتوفر به مخزن مشترك بمساحة 2000م2، وتشغيله بأحدث معدات تداول الحاويات، ويتميز الميناء الجاف بموقعه الجغرافى على طرق الربط البرية، والسكك الحديدية، التى تربطه بالقاهرة والموانئ البحرية المصرية.

أكد أن توقيع عقد الشراكة مع الهيئة العامة للسلع التموينية، على تفريغ شحنات الأقماح الواردة لميناء بورسعيد، بعد توقف دام قرابة 7 أعوام، لصالح وزارة التموين والتجارة الخارجية، وتقدر كمية الشحنات مليون طن سنوياً.