نقل وملاحة

بورسعيد للحاويات تدعم أسطولها بـ 3 أوناش ساحة بتكلفة 4 ملايين و448 ألف دولار

من المخطط توريد عدد 3 أوناش ساحة عملاق
أماني العزازي 9:03 م, الثلاثاء, 8 ديسمبر 20 9:03 م, الثلاثاء, 8 ديسمبر 20

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استقبلت محطة حاويات غرب بورسعيد 3 أوناش ساحة عملاقRubber Tyred Gantry Crane تم تصنيعهم بشركةZPMC ؛ لصناعةالمعدات الثقيلة بتكلفة استثمارية 4 ملايين و448 ألف دولار.

وسوف تدخل الأوناش الجديدة الخدمة مباشرة، حيث أنها وصلت كاملة التجهيز Fully Erected بحمولة 40 طن لكل ونش Maximum Stable وبارتفاع 18.30م(5+1 High Cube) وعرض26.5م (7 رصة بخلاف الشاحنة).

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وتم ضمها لأسطول الشركة ليصل إجمالى عدد أوناش الساحة العملاقة العاملة بالمحطة 31(RTG) ؛ لرفع طاقة المحطة الانتاجية، ودعم منظومة التداول.

ومن المخطط توريد عدد 3 أوناش ساحة عملاق إضافية بنفس المواصفات ضمن الخطة الاستثمارية للشركة لعام 2021.

جاءت هذه الخطوة تتويجاً لمنظومة التطوير وتحديث المعدات التى تبنتها إدارة شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع بعد عملية التطوير الشاملة التى تم اجراءها خلال الأعوام السابقة.

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وتعد شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع واحده من ثلاث شركات حاويات تابعه للشركه القابضه للنقل البري والبحري وتقوم بإدارة وتشغيل محطة حاويات غرب بورسعيد منذ عام 1984 شركة مساهمه مصريه تحت مظلة وزارة قطاع الأعمال وتخضع لأحكام القانون 203 لسنة 1991 وإعتبارا من 1 اكتوبر 2004 تم تطبيق قانون 8 لسنة 97 الخاص بحوافز الاستثمار على قطاع تداول الحاويات والذي يعفى إستيراد معدات التداول وقطع غيارها من الضرائب والجمارك ويبلغ رأسمالها المرخص 300 مليون جنيه

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بقلم أماني العزازي

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