بورسعيد للحاويات تثبت تعريفة خدماتها

وتمنح بعض المميزات الجاذبة لعملائها أمانى العزازى أعلنت شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع، عن تثبيت بعض أسعار فئات التداول والخدمات في تعريفتها، ومنح بعض المميزات الجاذبة لعملائها.وقال بيان صادر عن الشركة اليوم، إن مجلس إدارتها اتخخذ عدة قرارات، شملت الحفاظ على نسبة التخفيض المم

وتمنح بعض المميزات الجاذبة لعملائها





أمانى العزازى

أعلنت شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع، عن تثبيت بعض أسعار فئات التداول والخدمات في تعريفتها، ومنح بعض المميزات الجاذبة لعملائها.

وقال بيان صادر عن الشركة اليوم، إن مجلس إدارتها اتخخذ عدة قرارات، شملت الحفاظ على نسبة التخفيض الممنوحة لحاويات الصادرات المصرية، وزيادة فترات السماح لحاويات الوارد والصادر المحلى والأجنبى، وتحريك بعض أسعار فئات الأرضيات، بالإضافة إلى تخفيض بعض بنود التعريفة المطبقة على عملاء محطة حاويات غرب بورسعيد.

وأشارت الشركة فى بيانها إلى أنه سيتم العمل بالتعريفة الجديدة اعتباراً من 1 أغسطس 2017.

ولفت إلى أن هذه الخطوة تأتى تمشياً مع سياسة الشركة لجذب المزيد من الخطوط الملاحية وتشجيعاً لعملائها على الاستمرار فى التعامل مع محطة حاويات غرب بورسعيد لما تتميز به من موقع فريد ومتميز ومرونة فى التعامل وجودة الخدمات المقدمة للعميل.

يذكر أن هذه القرارات صدرت بعد قيام إدارة شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع – بدراسة متأنية للسوق الملاحية والظروف المحيطة والمؤثرة فى تسعير خدمات محطات الحاويات – حسبما أوضح بيان الشركة.

وعلى الرغم من الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد من ارتفاع أسعار العملات الأجنبية وارتفاع أسعار الوقود والطاقة والمواد الخام وما ترتب عليه من ارتفاع أسعار المعدات وخدمات الموانئ، بالإضافة إلى المنافسة الشرسة من المحطات المجاورة وتدنى أسعار تخزين الحاويات بساحات القطاع الخاص خارج الميناء.