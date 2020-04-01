«بورسعيد للحاويات» تتعاقد مع الدولية للخدمات اللوجيستية لتحويل مستودع العاشر إلى ميناء جاف

تعاقدت شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع مع الدولية للخدمات اللوجيستية، لتطوير وتحويل المستودع الجمركى التابع لها لميناء جاف خلال فترة زمنية تصل إلى 3 أعوام.

قال محمد فودة، رئيس مجلس إدارة الشركة الدولية، إن الشراكة تستهدف تطوير منظومة النقل الخاصة بالمستودع، وبما يسمح باستقبال الحاويات الصادر والوارد والفارغة، ونقلها بالسكة الحديد من ميناء غرب بورسعيد إلى الميناء الجاف بالعاشر من رمضان، لتقليل استخدام الطرق البرية وتخفيض تكلفة نقل السلع، وفى نفس الوقت تخفيف الضغط عى موانئ دمياط وبورسعيد وتخصيص المستودع محطة لتجميع للحاويات الفارغة.

لفت فودة إلى أن التعاقد يعد أول شراكة استيراتيجية بين القطاع الخاص وقطاع الأعمال فى مجال تطوير الموانئ الجافة.

تابع أن شركته ستقوم بتقديم الأعمال اللوجيستية والإدارية الخاصة بتداول وشحن وتفريغ البضائع، وتحويل سيستم العمل بالمستودع إلى إلكترونى، وربط ساحة الإيداع الجمركى بسيستم تداول الحاويات بشركة بورسعيد وهيئة الموانيء البرية والجافة.

قال فودة إن الشراكة نستهدف رفع طاقة تداول الميناء الجاف بالعاشر إلى 5 آلاف حاوية شهريا بين صادر ووارد وحاويات فارغة.

لفت إلى أن تحويل الساحة لميناء جاف يمنح العملاء ميزة إدراجه فى بوالص شحن العملاء حيث تجرى إجراءات الفحص داخل الميناء، كما أن تكلفة النقل بالسكه الحديد، من ميناء غرب بورسعيد حتى ميناء العاشر تساهم فى خفض التكلفة النهائية للسلعة.

لفت إلى أن شركته بصدد التفاوض حاليا مع هيئة السكة الحديد لتفعيل منظومة نقل الحاويات الصادر والوارد من ميناء غرب بورسعيد إلى العاشر من رمضان، نظرا لقربه من المصانع المنتجة لبضائع التصدير لافتا إلى أن إنشاء سكة حديد لكل ميناء جاف فى مصر، يساهم فى سرعة انتقال البضائع من جميع الموانئ الساحلية سواء منتجات نهائية أو مستلزمات إنتاج مواد خام لازمة للصناعة بجانب تخفيض التكاليف والوقت بشكل ملحوظ.

يذكر أن الدولية للخدمات اللوجيستية شركة مساهمة مصرية متخصصة فى سلاسل إمداد الحبوب، تأسست فى 2011 برأسمال 20 مليون جنيه، وتعمل فى أنشطة التخليص والشحن والتفريغ والتخزين واعمال الوكاله الملاحية

أشار محمد الحسينى، رئيس شركة بورسعيد لتداول الحاويات، إلى أن ميناء العاشر من رمضان مستودع جمركى بصدد ترخيصه من وزارة النقل ليصبح ميناءً جافاً مرخصاً بعد الشراكة التى تم توقيعها مع الشركة الدولية للخدمات اللوجستية، التى ستعمل على تحويل المستودع الجمركى لميناء جاف، لافتا إلى أن شركته لجأت للشراكة مع القطاع الخاص لتعظيم إيرادات الشركة وأصولها.

يعد الميناء الجاف التابع لشركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع الأول فى مصر لخدمة المصدرين والمستوردين بالعاشر من رمضان والمدن الجديدة المحيطة بها، وعلى ضوء تطوير وسائل النقل المتعددة فى جميع أنحاء العالم ومنذ البدء فى تشجيع الموانى الجافة للحاق بهذا التطوير قامت الشركة بإنشاء الميناء الجاف الخاص بها فى الرابع عشر من نوفمبر فى عام 1996م، فى مدينة العاشر من رمضان لتقديم أفضل وأسرع خدمات – (من الباب إلى الباب) – فى مجال تداول الحاويات والبضائع العامة.

أمانى العزازى