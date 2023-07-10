«بورسعيد للحاويات» تتعاقد مع الحلول المتكاملة لميكنة محطتها بميناء غرب بورسعيد

وقّع الربان طارق شاهين، الرئيس التنفيذي لشركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع، عقد ميكنة محطة حاوياتها مع الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة شركة الحلول المتكاملة للموانئ “الذراع الفنية لوزارة النقل”، والمهندس هالة الشريدي العضو المنتدب للشركة.

وذلك بحضور اللواء محمد برايا نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والقبطان حسين الشاذلي رئيس ميناء غرب بورسعيد، واللواء عادل رزق، ولفيف من ممثلي الخطوط الملاحية العالمية.

وقال اللواء طارق شاهين، الرئيس التنفيذي لشركة بورسعيد للحاويات، إن اختيار شركة الحلول المتكاملة لتنفيذ المنظومة الإلكترونية لتشغيل المحطة جاء نظرًا لخبراتها الواسعة فى مجال تنفيذ المنظومة بالموانئ المصرية، والتى تعد خطوة لازمة لتنفيذ مخططنا لتطوير الشركة واستخدام معدات محاولة أكثر تطورًا وسفن أكثر عمقًا، وكذلك لاستكمال المنظومة الرقمية التى بدأت بإنشاء المركز اللوجستي للخدمات الإلكترونية.

وأوضح شاهين أن التعاقد يستهدف تسهيل الأداء وتبسيط الإجراءات بين جميع المتعاملين مع المجتمع المينائي.

من جانبها أكدت المهندسة هالة البريدي، العضو المنتدب لشركة الحلول المتكاملة للموانئ، أن الشركة تعد الذراع الفنية لوزارة النقل، ولديها تراكم خبرات من تنفيذ المنظومة الإلكترونية وأعمال ميكنة العمليات المينائية وإعادة هندسة دورة العمل بالعديد من الموانئ البرية والجافة.

لفتت ” الشريدي” أن مشروع ميكنة محطة حاويات غرب بورسعيد تستهدف رفع كفاءة التداول على الأرصفه، وتجويد الخدمات المقدمه للخطوط الملاحيه ومن المزمع الإنتهاء من مشروع الميكنه يونيو القادم 2024

وفى سياق متصل، أشار الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديميه العربيه ورئيس مجلس إدارة شركة الحلول المتكامله إلى نجاح وزير النقل الفريق كامل الوزير فى تحقيق التكامل بين الموانىءالمصرية فى إطار المخطط الإستيراتيجي للدوله المصرية وتطوير الموانىء لافتا أن الرقمنه أساس نجاح وضبط الأداء والسبيل لتحسين كفاءة الخدمات اللوجستيه وإدارة المخاطر