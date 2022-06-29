«بورسعيد للتنمية»: ترفيق 1.4 مليون متر أراضٍ بتكلفة 500 مليون جنيه

تسعى شركة شرق بورسعيد للتنمية للانتهاء من ترفيق 1.4 مليون متر مربع أراضٍ، بتكلفة استثمارية تصل إلى 500 مليون جنيه أواخر العام الحالى، من إجمالى 16 مليون متر مربع مخصصة لها فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بحسب تصريحات سامح جبرة، الرئيس التنفيذى للشركة.

وأضاف لـ«المال» أن إجمالى المساحة المخصصة مقسمة على عدد من المراحل، الأولى عبارة عن 4 ملايين متر مربع، ووفقًا للمخطط العام فإنه سيتم الانتهاء منها فى عام 2025.

وأشار «جبرة» إلى أنه يتم حاليًا السير فى خطوات إنهاء إجراءات التعاقد مع مجموعة من المستثمرين وأصحاب الأنشطة الصناعية المختلفة لاستغلال 100 ألف متر مربع، من المساحة المستهدف ترفيقها بنهاية 2022.

وأوضح أن إحدى الجهات الوطنية تشارك «شرق بورسعيد للتنمية» فى أعمال تحسين التربة وإدخال المرافق العامة فى كل مرحلة على حدة، وفق جدول زمنى محدد بالتنسيق مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

يشار إلى أن «بورسعيد للتنمية» تجرى مفاوضات مع 5 شركات عالمية متخصصة فى قطاع تصنيع السيارات لجذبها للعمل فى المنطقة الاقتصادية، بالتزامن مع توقيع مذكرة تفاهم بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وصندوق مصر السيادى، ومجموعة PAC للاستشارات العالمية، لإجراء الدراسات اللازمة لإقامة المجمع الصناعى للسيارات المشترك فى شرق بورسعيد.

وذكر «جبرة» أنه يتم بالتوازى أيضًا دراسة إنشاء مجمع صناعى لصغار المستثمرين وأصحاب الورش، وستطرح عليهم أراضٍ بمساحات تتراوح من 300 إلى 500 متر، إلى جانب تجهيز 100 وحدة إدارية كمجمع خدمى للعامل فى النشاط الصناعى بالمنطقة.

وكشف «جبرة»، عن إتاحة مجموعة من الحوافز لجذب أكبر عدد ممكن من المستثمرين لمنطقة شرق بورسعيد الصناعية، منها قبول سداد قيمة حق الانتفاع على دفعات قد تكون كل 3 أشهر، بدلًا من سداد المبلغ دفعة واحدة عند التعاقد، وذلك بهدف توفير سيولة تساعد فى توفير المعدات، وتشغيل رأس المال بشكل أسرع، وتحديد 50 عامًا فترة الانتفاع بالأراضى.