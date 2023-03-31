«بورسعيد لتداول الحاويات»: جذب 5 خدمات جديدة للخط الألمانى «هاباج لويد» منتصف أبريل المقبل

نجحت شركة بورسعيد لتداول الحاويات ، فى جذب عدد(5) خدمات تابعة للخط الملاحى الألمانى هاباج لويد ، Hapag Lloyd باجمالى تداول يتخطى 275 ألف حركة سنويا ، اعتبارا من منتصف شهر إبريل 2023 المقبل .

وأسفرت الجهود التسويقية لشركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع والمباحثات مع خط هاباج لويد الألمانى عن موافقة الخط على توجيه عدد5خدمات منتظمة إضافية للتأكد على محطة حاويات غرب بورسعيد

ويزور الخط الالمانى المحطه فى إطار تحالف يضم خطوط (CMA CGM- COSCO-OOCL) بإجمالى حجم تداول يقدر بحوالى 275600 حركة سنوياً

وإحدى الخدمات تربط مباشرة ما بين خدمات الخط بميناء غرب بورسعيد وميناء اسكندرون التركى الذى تم تشغيله جزئيا.

يأتى ذلك تتويجا للجهود التسويقية المبذولة من اللواء طارق شاهين الرئيس التنفيذي للشركه و تقديم الدعم اللازم لعملائها والحرص على تحقيق أعلى معدلات التشغيل والانتاجية وتقديم كافة التسهيلات التى من شأنها تشجيع العملاء على زيادة حجم أعمالهم بمحطة حاويات غرب بورسعيد.

وتجدد شهادات الموائمة الدولية فى مجالات السلامة والجوده

وقد قامت الشركة مؤخرا بتجديد شهادات الموائمة الدولية فى مجالات ادارة الجودة والسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة بحضور الشركة الاستشارية الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والشركة المانحة “كاس انترناشيونال “

حيث قامت الشركة الاستشارية باجراء المراجعات الدورية للمنظومات الثلاثة والتأكد من تنفيذ الاجراءات المعمول بها وتنفيذ القطاعات بالشركة للاجراءات طبقا للسياسات المدونة بالمنظومة الرئيسية وعمل قياس لكل منظومة على حده للتأكد من النتائج النهائية ونجاح المنظومات الثلاثة فى التطبيق العملى

وذلك بحضور الشركة المانحة كاس انترناشيونال والمعتمدة من المجلس الوطنى للاعتماد (EGAC) وعقد عدة اجتماعات مع ممثلى الشركة والشركة الاستشارية وعمل التفتيش الدورى على تطبيق المنظومات الثلاثة والتأكد من عدم وجود اى حالات عدم مطابقة تمنع الشركة من تجديد الشهادات

و ابدت الشركة المانحة تقديرها للمنظومة الدقيقةالتى تعمل بها الشركة من خلال تطبيق المنظومات الثلاثة بكل دقه والكفاءة العالية التى ظهرت من خلال اداء المراجعيين الداخليين بالشركة .

كما شاركت بورسعيد للحاويات مؤخرا فى أعمال المؤتمر الدولى للنقل البحرى واللوجستيات مارلوج 12 بالإسكندرية وكذلك المعرض المصاحب له تحت عنوان اهمية الابتكار والتقنيات الحديثة ودورها لتحقيق التنمية المستدامة للمًوانيء والخدمات اللوجيستيه (Sustainable & Innovative Technologies Towards a Resilient Future)

وتتبع شركة بورسعيد لتداول الحاويات وزارة النقل وتعد المشغل لمحطة الحاويات الوحيده بميناء غرب بورسعيد وتعد واحده من أطروحات الدوله الحكوميه للتداول بالبورصه

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