«بورسعيد لتداول الحاويات» توقع عقدا لتنفيذ نظام NAVIS N4

وقّعت شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع مع شركة الحلول المتكاملة للموانئ (ISFP) لتنفيذ نظام Navis N4، وهو نظام تشغيل محطات الحاويات الأكثر اتصالًا في العالم (TOS).

سيشمل المشروع، الذي من المقدر أن يستغرق تنفيذه 11 شهرًا، توفير مركز بيانات جديد (Data Center) على أحدث طراز، تنفيذ منظومة Navis N4، والتكامل مع الأجهزة المحمولة، وأجهزة توجيه المركبات، والساحات، والبوابات، وتدريب المستخدمين، وتحديثات النظام المستقبلية والدعم العام.

منظومة NAVIS هي إحدى أنظمة تشغيل محطات الحاويات TOS الرائدة التي يستخدمها 80% من محطات الحاويات في جميع أنحاء العالم،

وهي معروفة بتقنيتها المبتكرة، والتي تحد من مخاطر التشغيل وتقلل من وقت تعطل المحطة وتكاليف الصيانة.

يوفر النظام أيضًا مجموعة واسعة من الحلول، بما في ذلك حلول تشغيل الأرصفة والسفن، ومنصة التنفيذ والتشغيل، وعمليات الصيانة والإصلاح، وعمليات المحطة، وإدارة النقل، وإدارة الساحة.

سيساعد النظام المحطة على تحسين كفاءتها وإنتاجيتها وخدمة العملاء، كما ستتمكن المحطة من تلبية الطلب المتزايد على حركة الحاويات في المنطقة.

حضر حفل التوقيع اللواء بحري أ.ح/ محمد برايا، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للقطاع الشمالي، عضو مجلس إدارة شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع، والقبطان حسين الشاذلي، رئيس ميناء غرب بورسعيد، واللواء عادل رزق مدير عام ميناء غرب بورسعيد، ولفيف من الخطوط الملاحية.

كما شهد الحدث إطلاق مركز اللوجستي لشركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع، والذي تم تصميمه لتزويد العملاء بتجربة خدمة حديثة وفعالة.

قال الربان طارق شاهين، الرئيس التنفيذي لشركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع، “يعد تنفيذ Navis N4 خطوة كبيرة إلى الأمام للشركة، كما سيساعدنا النظام على تحسين عملياتنا وتزويد عملائنا بأفضل خدمة ممكنة”.

كما صرح الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ورئيس مجلس إدارة شركة ISFP: “نحن فخورون بشراكتنا مع شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع في هذا المشروع المهم ونحن على ثقة من أن Navis N4 ستساعد الشركة على تحقيق أهدافها وأن تصبح محطة حاويات رائدة في المنطقة”.

يعد توقيع هذا العقد نقطة تحول بالنسبة لشركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع حيث يعد استثمارًا مهمًّا للشركة وشهادة على التزام الشركة بتزويد عملائها بأفضل خدمة ممكنة.

Navis N4 عبارة عن نظام تشغيل محطات حاويات TOS رائدة ستساعد المحطة على تحسين كفاءتها وإنتاجيتها وخدمة العملاء، بل جذب عملاء جدد وتنمية أعمالها، كما سيمكن النظام المحطة من تلبية الطلب المتزايد على حركة الحاويات في المنطقة.