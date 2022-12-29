«بورسعيد لتداول الحاويات» تنفذ مشروعات بقيمة 297 مليون جنيه

نفذت شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع العامة، التابعة للقابضة للنقل البحرى والبري، مشروعات العام المالى الماضي، بقيمة 279 مليون جنيه.

ووفقًا لتقرير صادر عن الشركة، توزعت تلك المشروعات بين تجهيز ساحة تخزين الحاويات غرب بورسعيد، بقيمة 159.7 مليون جنيه، إضافة إلى تركيب بلاطات ساحة الترانزيت بنحو 1.4 مليون.

كما شملت المشروعات تطوير رصيف رقم 1 بقيمة 78 ألف جنيه، علاوة على تطوير الأرصفة بنحو 117 مليونا.

وكشف «التقرير» تحقيق الشركة إيرادات نشاط العام المالى الماضى بلغت مليار جنيه، مقابل 1.014 مليار العام المالى قبل الماضي.

كما بلغ صافى الربح 509.4 مليون جنيه، مقابل 475 مليون العام المالى قبل الماضي، وقررت الشركة صرف أرباح للمساهمين، إذ بلغ نصيب السهم الأساسى فى ربح السنة 15.52 جنيه.

ويتوزع هيكل ملكية الشركة بين «القابضة للنقل البحرى والبرى» بنسبة %40.8 والهيئة الاقتصادية لقناة السويس بنسبة %38.5 و«القناة للتوكيلات الملاحية» بنسبة %20.3 ومساهمين أفراد بنسبة %0.2.

وفى 5 ديسمبر الحالي، قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية 5 ديسمبر، قيد أسهم شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع، قيدًا مؤقتًا برأس مال مصدر قدره 164.112 مليون جنيه، موزع على 32.822 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 5 جنيهات للسهم.

ووافقت الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى 29 نوفمبر الماضي، على إجراءات طرح حصص لشركات تابعة لها، خاصة شركة بورسعيد لتداول الحاويات.