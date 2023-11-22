بورسعيد لتداول الحاويات تنظم جلسة حول مشروع تخزين بضائع الصب الجاف

شهد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اليوم، الجلسة التشاورية للحوار المجتمعي لشركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع، حول مشروع شحن وتفريغ وتداول وتخزين البضائع العامة وبضائع الصب الجاف، بحضور أعضاء مجلس النواب والشيوخ ونائب رئيس الهيئة الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع.

وناقش الغضبان عددا من الموضوعات المتعلقة بسبل تنمية غرب وشرق بورسعيد ، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من إمكانيات و موارد المنطقة ، وخلال اللقاء، تم استعراض مشروع شحن وتفريغ وتداول وتخزين البضائع العامة وبضائع الصب الجاف ( الفوسفات واليوريا بمشتقاتها والحجر الجيري والجبس والملح وغيرها) والتي ستساهم في دعم المشروعات التنموية التي تشهدها المحافظة.

ووجه محافظ بورسعيد الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على جهود تنفيذ خطة التنمية المستدامة ببورسعيد ، لافتا إلى أن العالم أجمع يشيد بالإعجاز الذي حققته مصر في كافة المجالات. .مشيرا للتحول الذي شهدته منطقة غرب وشرق بورسعيد نتيجة الاستقرار والعمل والبناء وأن القيادة السياسية حريصة على توفير الاستقرار وإيجاد مزيد من الفرص لأبنائنا، الذين بدروهم يجب أن يسعوا ويكونوا مؤهلين ومدربين ليحصلو على أفصل الفرص في مجال العمل.

وشركة « سي ترانس» موضوع الدراسة تعمل في مجال الشحن والتفريغ في عدة موانئ، وحاصلة على عدة موافقات بيئية، وتمتلك عددا من المخازن، في ميناء دمياط وميناء شرق بورسعيد لتخرين بضائع الصب الجاف على مساحات مختلفة ولها خبرة كبيرة في مجال تداول وتخرين البضائع ولديها المعدات التي تستخدم في هذا المجال.