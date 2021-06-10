نقل وملاحة

«بورسعيد لتداول الحاويات» تنجح في تفريغ 105 أطنان محولات كهربائية

باستخدام ونش عائم حمولة 200 طن على متن السفينة CSAV TYNDALL التابعة لتوكيل هاباج لويد الملاحى قادمة من دبي
أماني العزازي 5:51 م, الخميس, 10 يونيو 21 5:51 م, الخميس, 10 يونيو 21

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نجحت شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع في تفريغ مهيئات تابعة لشركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء عبارة عن محولات كهربائية حمولة 105 أطنان.

وتم تداولها باستخدام ونش عائم حمولة 200 طن على متن السفينة CSAV TYNDALL التابعة لتوكيل هاباج لويد الملاحى قادمة من دبي ويبلغ طولها 300م بغاطس 14م وحمولتها قرابة 100 ألف طن.

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كما قامت الشركة بتداول مهيئات تابعة لهيئة قناة السويس عبارة عن معدات بحرية بحمولة إجمالية 100 طن باستخدام مرافع الرصيف العملاقة التابعة للشركة على متن السفينة APL California  تابعة لتوكيل سي إم إيه الملاحى قادمة من إيطاليا ويبلغ طولها 300م بغاطس 14م وحمولتها قرابة 90 ألف طن.

وتراكت السفينتان على رصيف محطة حاويات غرب بورسعيد يوم الأحد 6 يونيو 2021 حيث حققت الشركة معدلات تداول وكفاءة تشغيلية متميزة.

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بقلم أماني العزازي

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