«بورسعيد لتداول الحاويات» تنجح في تفريغ 105 أطنان محولات كهربائية

باستخدام ونش عائم حمولة 200 طن على متن السفينة CSAV TYNDALL التابعة لتوكيل هاباج لويد الملاحى قادمة من دبي

نجحت شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع في تفريغ مهيئات تابعة لشركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء عبارة عن محولات كهربائية حمولة 105 أطنان.

وتم تداولها باستخدام ونش عائم حمولة 200 طن على متن السفينة CSAV TYNDALL التابعة لتوكيل هاباج لويد الملاحى قادمة من دبي ويبلغ طولها 300م بغاطس 14م وحمولتها قرابة 100 ألف طن.

كما قامت الشركة بتداول مهيئات تابعة لهيئة قناة السويس عبارة عن معدات بحرية بحمولة إجمالية 100 طن باستخدام مرافع الرصيف العملاقة التابعة للشركة على متن السفينة APL California تابعة لتوكيل سي إم إيه الملاحى قادمة من إيطاليا ويبلغ طولها 300م بغاطس 14م وحمولتها قرابة 90 ألف طن.

وتراكت السفينتان على رصيف محطة حاويات غرب بورسعيد يوم الأحد 6 يونيو 2021 حيث حققت الشركة معدلات تداول وكفاءة تشغيلية متميزة.