بورسعيد لتداول الحاويات تستقبل وفد شركة «مها كابيتال» القطرية

استقبل الربان طارق شاهين الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع، وفدا من شركة “مها كابيتال” الذراع الاستثمارية لجهاز قطر للاستثمار .

وزار الوفد محطة حاويات بورسعيد وميناء غرب بورسعيد فى إطار دعم سبل التعاون والاستثمار فى المحطة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالتطوير الشامل لكافة الموانئ البحرية المصرية وما توليه الدولة من اهتمام بهذا الشأن .

وقدم شاهين عرضا كاملا عن أنشطة الشركة المختلفة بخلاف نشاط تداول الحاويات مثل تداول نشاط البضائع الغلال (الصب) وتداول وتخزين البضائع العامة، كما تم عرض إمكانيات المستودع الجمركى الذي تمتلكه الشركة في العاشر من رمضان ثم اصطحب الوفد فى زيارة ميدانية لمحطة حاويات غرب تفقدوا بها رصيف المحطة وساحات الشركة المختلفة وكذا المعدات.

جاءت الزيارة عقب توجيهات الفريق كامل الوزير وزير النقل أثناء زيارته لمحطة حاويات غرب 15 أكتوبر الجارى بضرورة تطوير محطة حاويات غرب بورسعيد ورفع كفاءتها وقدرتها التنافسية لتواكب أحدث النظم العالمية فى مجال إدارة وتشغيل محطات الحاويات .