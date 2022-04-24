كشف اللواء محمد عبدالقادر جاب الله رئيس شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع العامة، أنه منذ تدشين خدة السكة الحديد بين ميناء السخنة لميناء غرب بورسعيد، فقد استقبلت الشركة قرابة 13 قطار حتى الآن، وجار التجهيز للقطار رقم 14 خلال أيام .

وذكر ان الخط الجديد ساهم في زيادة حجم المتداول بالميناء بنسب طفيفة، وجاري حل كافة المشكلات مع الجهات المعنية، لزيادة معدلات هذه الخدمة، والتي لاقت ترحيبا من قبل المتعاملين مع الشركة.

وأضاف في تصريحات لـ” المال ” على هامش إفطار غرفة ملاحة الإسكندرية، أن أسعار النوالين كانت في طريقها للإنخفاض نسبيا خلال الايام الأخيرة، إلا أن أزمة ميناء شنغهاي وتوقف البلد الصيني الأهم بسبب زيادة حالات كورونا أعادت الأسعار كما هي خلال الشهرين الماضيين.

وأوضح رئيس بورسعيد لتداول الحاويات، أن انخفاض أسعار النوالين يعد في صالح المحطة، خاصة أن سعر نولون الحاوية الـ40 قدم يزيد في بورسعيد غرب قرابة 5 ألآف دولار عن ميناء السخنة، بما يجعل المستوردين والمصدرين يفضلون ميناء السخنة.

وكان قد أشار المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في تصريحات سابقة، أن المنطقة الاقتصادية وضعت خطة عمل مشتركة مع شركة بورسعيد لتداول الحاويات وموانئ دبي العالمية “مشغل الأرصفة بالسخنة” ومصلحة الجمارك المصرية والإدارات التابعة لها بمينائي السخنة وغرب بورسعيد والجهات المعنية، لحل الأزمة التي شهدتها غرب بورسعيد مؤخرًا من انخفاض معدلات التداول والعمل على سرعة التجاوب مع متطلبات مستثمري ومستخلصي الجمارك في بورسعيد، في إطار استراتيجية الهيئة لتحسين مناخ الأعمال وكذلك تبعاً لسياسات الدولة المصرية في تعزيز تكامل الموانئ التابعة للمنطقة وجذب الخطوط الملاحية وتكافؤ الفرص في التشغيل وعمليات التداول.

وأشار إلى أن الهيئة ساهمت في إنهاء جميع الإجراءات واللوجيستيات الخاصة بالنقل من السخنة لبورسعيد، ومن ثم الانتهاء من كافة إجراءات الإفراج الجمركي وتفريغ الحاويات بعد وصولها لميناء غرب بورسعيد.