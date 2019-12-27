«بورسعيد» لتداول الحاويات تبدأ أول أعمال الشحن والتفريغ برصيف «الملح» الجديد

أنهت شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع إجراءات استخراج التراخيص والتصاريح اللازمة للعمل على الرصيف الجديد (الملح) الخاص بتداول البضائع العامة بميناء شرق بورسعيد.

وقامت الشركة باستقبال وتشغيل أول باخرة بضائع عامة على الرصيف الجديد، لتداول البضائع بميناء شرق بورسعيد الذي تم افتتاحه في نوفمبر الماضي.

واستقبلت الشركة اول امس بميناء شرق بورسعيد الباخرة CS-FLOURICH التابعة لتوكيل كادمار للملاحة، أحد أهم العملاء، وقامت بتفريغ معدات ومهيئات لصالح الهيئة الهندسية للقوات المسلحة مخصصة لإنشاء ورفع كفاءة وازدواج كوبرى الفردان العائم الجديد والمخصص لعبور قطارات السكك الحديدية لربط شبه جزيرة سيناء بالوادى والدلتا.

وقد تم تشغيل الباخرة فورًا وتفريغ المهيئات والمعدات، لضمان وصول المعدات والمهيئات إلى موقع تنفيذ الكوبرى في أقل أقرب وقت ممكن.



قال اللواء محمد الحسيني رئيس مجلس إدارة الشركة إن الحصول على تراخيص شحن وتفريغ لمزاولة النشاط بميناء شرق بورسعيد يأتى فى إطار مجهودات الشركة للحفاظ على العملاء، وتقديم كل الخدمات المميزة للعميل والحرص على وقته.

كما أنه يعد بداية انطلاقة لخدمات الشركة المقدمة في ميناء شرق بورسعيد، تحت قيادة وتوجيهات الشركة القابضة للنقل البرى والبحرى ودعمها الكامل والمستمر لتطوير الأنشطة لتعظيم إيراداتها والحفاظ على مكانتها في السوق الملاحى على المستوى المحلى والعالم.