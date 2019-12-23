بورسعيد توقع مع مستثمرين عقد تطوير وتشغيل قرية المرجان السياحية لمدة 25 عاما

وقع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد مع شركة الرضوان للإستثمار والمقاولات و مجموعة هلنان العالمية عقد حق إنتفاع قرية المرجان ببورفؤاد التابعة للجهاز التنفيذى للمنطقة الحرة لادارة وتطوير وتشغيل القرية

وقع الإتفاق كل من اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بصفته رئيس الجهاز التنفيذى للمنطقة الحرة.

بجانب رجلي الأعمال، تامر الحمزاوى رئيس مجلس إدارة شركة الرضوان، عنان الجلالى رئيس مجلس إدارة مجموعة هلنان.

وتبلغ مدة حق الإنتفاع 25 عاما.

وتطل القرية على شاطئ بورفؤاد وتبلغ مساحة الإجمالية 95 ألف متر مربع.

وتبلغ نسبة المبانى 20 % فقط من إجمالى المساحة.

وتضم القرية 106 وحدة مصيفية 3غرف و88 وحدة فندقية 2غرفة.

بجانب 76غرفة فندقية و7 فيلات و4 سويت فندقى و2 حمام سباحة ومسطحات خضراء متنوعة ومنطقة لألعاب الأطفال و4 كافيتريات ومطاعم و20 محلا تجاريا.

من جانبه، أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد أن المحافظة تملك أصولا وتبحث عن شركات للإدارة والتشغيل.

وأوضح أن هذا مايتم فى مشروعات المحافظة لتقديم أفضل خدمة متميزة تقدم لزوار المدينة أو لأبنائها وتوفير فرص عمل لشباب المدينة ،

وقال المحافظ: “نسعى جاهدين لوضع بورسعيد على الخريطة السياحية”.

من جانبه، قال الجلالى: “تركت بورسعيد منذ سنوات وعدت مجددا للاستثمار وخلق مجتمع سياحى جديد”.

ولفت الجلالى إلى أن المجموعة تملك الخبرة الكافية من عمالة مدربة وكوادر تدربت على حسن الإدارة والتشغيل.

وقال: “نستهدف جذب السياح العرب والأجانب بالإضافة للمصريين للإستمتاع ببورسعيد وجوها الجميل صيفا وشتاءً”.

بينما أكد تامر الحمزاوى، أن المدينة تمتلك كل الإمكانيات الضخمة والمؤهلة لقيادة النهضة الحقيقية فى مصر.