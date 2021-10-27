بورسعيد تنظم مؤتمرًا لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة للقيد بالبورصة نوفمبر المقبل

تنظم بورسعيد المؤتمر الأول لمساعدة الشركات على القيد بالبورصة المصرية

يدرس اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، عقد مؤتمر موسع، بالتنسيق مع جمعية رجال الأعمال المصريين، يهدف لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة للقيد فى البورصة المصرية.

وناقش “المحافظ” الإجراءات التنسيقية لعقد المؤتمر مع جمعية رجال الأعمال، بالتنسيق مع داليا السواح، عضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالجمعية، وعضو مجلس إدارة البورصة المصرية، ومحمد يوسف المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال المصريين، وبحضور نواب بورسعيد عادل اللمعي عضو مجلس الشيوخ، وحسن عمار عضو مجلس النواب.

وأكد المحافظ تقديم كل الدعم بما يوفر التسهيلات اللازمة لمساندة قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة ويوفر لها المناخ الاستثماري الملائم.

ومن المقرر أن ينعقد المؤتمر الأسبوع الثانى من شهر نوفمبر المقبل، والذي يهدف لدعم ومساندة الشركات الصغيرة والمتوسطة وتسهيل عمليات قيد هذه الشركات فى بورصة النيل الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.