بورسعيد تنتهي من توريد إنتاج 10 آلاف و138 فدان قمح للصوامع والمطاحن

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أنه تم توريد 100% من القمح في الشون والصوامع بمحافظة بورسعيد، منذ بداية موسم الحصاد وحتى الآن.

وأشار المحافظ إلى ارتفاع معدلات التوريد من الأقماح المحلية لموسم 2023 للمرة الأولى، و تعتبر بورسعيد من أوائل المحافظات التي حققت هذه النسبة من توريد الأقماح للعام الحالي.

وأوضح اللواء عادل الغضبان أنه تم تسهيل جميع الإجراءات أثناء الإستلام وتذليل العقبات التى تعيق عمليات التوريد، مشيراً إلى توافر المتابعة اليومية والمراقبة لعمليات استلام القمح، وفحصه من قبل اللجان المختصة.

وأشاد محافظ بورسعيد بوعي وجهود المزارعين التي ساهمت في زيادة المساحة المنزرعة بالقمح في بورسعيد عن العام الماضى، حيث كانت 9 آلاف و596 فدانا وزادت إلى 10 آلاف و138 فدانًا، منها 4 آلاف فدان بمنطقة سهل الطينة، فضلا عن ارتفاع نسبة توريد الأقماح عن الاعوام الماضية، مؤكدا أن هناك اهتماما كبيرا بزيادة الرقعة الزراعية داخل المحافظة خاصة من المحاصيل الاستراتيجية مع الاهتمام بوجود المتابعات المستمرة مع بداية الزراعة.

وأكد المحافظ على ضرورة التنسيق بين الجهات الزراعية المختصة لاتخاذ التيسيرات والتدابير اللازمة حتى انتهاء موسم الحصاد والتوريد، تحت اشراف الدكتور حسني عطية، مدير عام مديرية الزراعة، والتواجد مع المزارعين والمتابعة المستمرة ، فضلًا عن التواصل معهم لحل جميع مشاكلهم.

ولفت المحافظ إلى توفير التسهيلات وتذليل أي معوقات للمزارعين، مع تقديم الدعم لهم بما يحقق أهداف التعمير والتنمية الزراعية وزيادة الرقعة الزراعية داخل المحافظة.