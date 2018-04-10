بورسعيد تناقش مشكلات الصرف الصحي

امانى العزازى عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماعا، اليوم الإثنين، مع أعضاء اللجنة الفنية المشكلة من الشركة القابضة للصرف الصحي، لبحث مشكلات الصرف الصحي بالمحافظة ووضع حلول جذرية وعاجلة لها.جاء ذلك بحضور المهندس كامل أبو زهرة السكرتير العام للمحافظة والمهندس أحمد عزب رئيس ا

امانى العزازى

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماعا، اليوم الإثنين، مع أعضاء اللجنة الفنية المشكلة من الشركة القابضة للصرف الصحي، لبحث مشكلات الصرف الصحي بالمحافظة ووضع حلول جذرية وعاجلة لها.

جاء ذلك بحضور المهندس كامل أبو زهرة السكرتير العام للمحافظة والمهندس أحمد عزب رئيس الشركة القابضة لمدن القناة ومسؤولي الشركة ببورسعيد ورؤساء الأحياء.

وأكد المحافظ، خلال الاجتماع، أن اللجنة تهدف في المقام الأول الوقوف على مشكلات الصرف الصحي في بعض المناطق ووضع أنسب الحلول لها، ووضع آلية لتنظيم العمل داخل جميع محطات الصرف بالمحافظة، لافتا إلى أنه سيتم وضع خطة زمنية لحل المشاكل، بعد مرور اللجنة على جميع المحطات ووضع تصوراتها للعمل بأسلوب غير تقليدي.

وشدد محافظ بورسعيد على أنه لن يسمح بوجود أي مشكلة في الصرف الصحي أو تقصير في الخدمات المقدمة للمواطنين في هذا الشأن، مؤكدا أن بورسعيد تمتلك بنية أساسية في الصرف الصحي تحتاج إلى تنظيم العمل مع رفع كفاءة العاملين بالمحطات لسرعة التعامل مع أي مشكلة طارئة.