لايف

بورسعيد تكرم أسر شهداء معركة الواحات

كرم اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، الثلاثاء، أمهات وزوجات أسر شهداء معركة الواحات . وذلك خلال إحتفالية أقيمت بالتزامن مع احتفالات عيد الشرطة 70، والتي نظمتها مبادرة بالشباب نقدر بالتعاون مع محافظة بورسعيد وذلك بحضور اللواء حسني عبد العزيز مساعد…

أماني العزازي 1:15 ص, الأربعاء, 9 فبراير 22 1:15 ص, الأربعاء, 9 فبراير 22

شارك الخبر مع أصدقائك

كرم اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، الثلاثاء، أمهات وزوجات أسر شهداء معركة الواحات .

وذلك خلال إحتفالية أقيمت بالتزامن مع احتفالات عيد الشرطة 70، والتي نظمتها مبادرة بالشباب نقدر بالتعاون مع محافظة بورسعيد وذلك بحضور اللواء حسني عبد العزيز مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد وبحضور الكاتبه نشوى الحوفى

وقدم محافظ بورسعيد دروع للأسر تُخلد ذكري شهداء معركة الواحات، وذلك لتخليد ذكري البطولة التي قدموها ضد الإرهاب، حفاظًا علي عزة وكرامة هذا البلد.

وكرم محافظ بورسعيد، اسم الشهيد البطل اللواء إمتياز كامل قائد ملحمة الواحات، والشهداء الأبطال العقيد أحمد فايز، والعقيد أحمد جاد، والرائد أحمد زيدان، والرائد إسلام مشهور، والمقدم فادى سيف، وملازم أول مصطفى جاويش، وملازم اول عمرو الغضبان، وملازم أول عبد الله الحمامى، ومجند كريم العايق ومجند السيد عبد العال.

اقرأ أيضا  محافظة الجيزة تُنفذ 32 قرار إزالة للتعديات على أراضى أملاك الدولة


وأبدي أهالي الشهداء سعادتهم بحفاوة الإستقبال، مؤكدين علي فخرهم بما قدمه أبنائهم من بطولات من أجل أن بظل هذا الوطن أمنًا مستقرًا، ووجهوا رسائل للشباب بأن يحافظوا علي ما حققه أبنائهم، وأن يستكملوا مشوار بناء الوطن.

شهدت الإحتفالية عروض فنية إستعراضية لفرقة عمرو عجمي تتحدث عن تقدير أبناء الشعب لرجال الشرطة، وحرصهم علي تخليد ذكري الشهداء الأبرار الذين ضحوا بارواحهم فداءاً لهذا الوطن، وذلك وسط سعادة من الحضور وتصفيق للحاضرين من رجال الشرطة.

اقرأ أيضا  إخراج الطفل ريان وقلق بالغ حول وضعه الصحي
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم أماني العزازي

ملف الكاتب أماني العزازي

اقرأ أيضاً

مصدر أمني يوضح حقيقة احتجاز كريم الشاعر في قسم المعادي

أماني عوض 7:54 م, الثلاثاء, 8 فبراير 22

حالة الطقس غدا الأربعاء.. أمطار على القاهرة واضطراب بالبحر الأبيض

دعاء محمود 7:00 م, الثلاثاء, 8 فبراير 22

وزير التعليم يحدد آليات إعلان نتيجة الفصل الدراسي الأول وامتحان «المتخلفين»

جهاد سالم 6:49 م, الثلاثاء, 8 فبراير 22

درجات الحرارة غدا.. نشاط للرياح وعودة للأمطار على القاهرة والعظمى بالعاصمة 18

عصام عميرة 4:50 م, الثلاثاء, 8 فبراير 22

تفاصيل ضبط لصوص معارض سيارات ومشغولات ذهبية في القاهرة

أماني عوض 4:06 م, الثلاثاء, 8 فبراير 22

البنك الدولي: وتيرة عملية التطعيم في مصر ضد كورونا تسارعت مؤخرا

سمر السيد 4:05 م, الثلاثاء, 8 فبراير 22