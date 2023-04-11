بورسعيد تقتنص جائزتين بمسابقة الدولة للمبدع الصغير

فازت محافظة بورسعيد بجائزتين فى مسابقة الدولة للمبدع الصغير لعام 2023، والتي انطقلت تحت رعاية السيدة الفاضلة انتصار السيسى حرم السيد رئيس الجمهورية، حيث فاز يحيى محمد عبد الرءوف، ابن محافظة بورسعيد، بجائزة الدولة للمبدع الصغير في فرع الشعر (الفئة العمرية الأولى)، وفازت شهد عمرو نبيل جمعة بجائزة الدولة للمبدع الصغير في فرع الرسم (الفئة العمرية الأولى).

وأعرب محافظ بورسعيد عن فخره بالفائزين في جائزة الدولة للمبدع الصغير، مقدمًا التهنئة لأسرهم، متمنيًا لهم استمرار التوفيق في حياتهم العلمية والمهنية القادمة، مؤكدًا حرصه على تقديم كامل الدعم لأبناء محافظة بورسعيد للتقديم في المسابقة وتنمية مهاراتهم الإبداعية باعتبارهم قادة المستقبل.

وقد أعلنت الأستاذة الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة ورئيس المجلس الأعلى للثقافة، أسماء الفائزين بجائزة الدولة للمبدع الصغير لعام 2023 على مستوى الجمهورية

وتُقام المسابقه للدورة الثالثة على التوالي، تحت رعاية ‏السيدة انتصار السيسي حرم السيد رئيس الجمهورية، جائزة ‏الدولة للمبدع الصغير، وتستهدف المبدعين من الأطفال ‏والنشء من سن 5 إلى 18 عامًا،

وتهدف الجائزة للاكتشاف ‏المبكر للمواهب الصغيرة، وتحفيز الطاقات الإبداعية في ‏مجالات الثقافة والآداب والفنون والابتكار،

وذلك ضمن ‏الأهداف الإستراتيجية العامة للدولة، والتي تعمل على بناء ‏الإنسان المصري وترسيخ هويته من خلال خلق آليات ‏مؤسسية تعمل على تشجيع الأطفال على القراءة والكتابة ‏والإبداع والابتكار، لتحقيق الريادة الثقافية لمصر، مع ‏مراعاة تقديم الرعاية اللازمة للفائزين لصقل مواهبهم ‏وتنميتها، وذلك تشجيعًا لهم على الاستمرار في إبداعهم.‏