بورسعيد تغلق منافذها الجمركية وتحظر خروج السيارات

أعلنت محافظة بورسعيد إغلاق كافة منافذها الجمركية، وعدم السماح بخروج السيارات.

وأكد المركز الإعلامي للمحافظه أن قرار منع خروج السيارات صدر حرصاً علي سلامة المواطنين في هذه الظروف الجوية غير المستقرة.

وكانت محافظة بورسعيد قد تضررت اليوم من موجه الطقس السيء التى تضرب البلاد، والتى تسببت فى غرق بعض المحلات التجارية بشارع طرح البحر وحققت خسائر كبيرة لأصحابها، فيما تسببت فى اندلاع حريق بإحدى كافتريات الشاطئ غرب بورسعيد وسقوط عقارين بحي العرب. المياه تغرق المحلات

حريق احدى كافتريات الشاطئ

وفي سياق متصل، أعلنت العديد من معارض السيارات بالمحافظة استعدادها لتقديم المساعدة حيال حدوث أي أعطال لقائدي السيارات من أبناء المحافظة بالمجان وتدبير المعدات اللازمة للقيام بتلك المهام.

المحافظ يتابع عمليات شفط المياه

ومن ناحيته، تابع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس أعمال سحب وشفط تجمعات المياه ميدانيا الناتجة عن هطول الأمطار بغزارة فى أحياء المحافظة، وشدد على استمرار العمل والتواجد الميدانى وتمركز المعدات فى الشوارع المختلفة للتعامل الفورى مع أثار الطقس السىء، وذلك لحين الانتهاء من موجة الطقس السبت القادم.

كما شدد المحافظ على ضرورة التنسيق والتعاون بين كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وإدارة الأزمات ورؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد والشركة القابضة لمياه الشرب والصحى الصحى والمرور، لمواجهة أى أضرار قد تنتج عن موجة الطقس السىء الذى تشهده المحافظة حاليا، مشددا على الدفع بأكبر عدد من سيارات كسح وشفط المياه فى كافة الشوارع والميادين الرئيسية .

ووجه المحافظ رؤساء الاحياء بمتابعة شكاوى المواطنين الخاصة بتراكم المياه والتعامل الفورى معها، وايضا التنبيه على المواطنين بعدم الاقتراب من أعمدة الإضاءة واللافتات الإعلانية، مناشدا المواطنين بالتزام المنازل وعدم الخروج الا للضرورة القصوى لحين استقرار الأحوال الجوية.

وأشار المحافظ إلى أنه يتلقى تقارير من غرفة العمليات بالمحافظة على مدار الساعة تفيد بآخر تطورات الناتجة عن الأحوال السيئة للطقس.