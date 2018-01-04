بورسعيد تعيد هيكلة الجمعيات الاستهلاكية

أصدر اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، توجيهاته، اليوم الخميس، إلي مسئولي مديرية التموين والتجارة الداخلية والأجهزة المعنية، بإعادة النظر في منظومة الجمعيات الاستهلاكية.

وطالب المحافظ، خلال جولته علي عدد من الجمعيات لمتابعة مستوي الخدمة المقدمة للمواطنين، بتقديم كل أنواع الدعم للجمعيات التي تقدم الخدمات، وإعادة هيكلة الجمعيات غير الفعالة، فضلا عن اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد الجمعيات المخالفة.

وأبدى محافظ بورسعيد استياءه من مستوى وسوء الخدمة بعدد من الجمعيات، وأشاد بالبعض الآخر.

ولفت إلى أنه شدد على مسئولي مديرية التموين والتجارة الداخلية باستمرار مراقبة الأسواق والتصدي لجشع بعض التجار مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية الصارمة ضد المخالفين، مؤكدا أن الدولة اتخذت عدة خطوات ملموسة للتحكم في الأسعار والتصدي لجشع بعض التجار، وهو ما ظهر في انخفاض أسعار بعض السلع وسيشعر بذلك المواطن بصورة أكبر خلال المرحلة المقبلة.