بورسعيد تعيد طرح وحدات «مول الفرما» بضوابط جديدة

تستعد محافظة بورسعيد، للإعلان عن ضوابط شغل محلات مول الفرما الجديد، الذي يعد من أهم المشروعات التجارية والسياحية والترفيهية والخدمية بالمدينة، الذي يتميز بموقعه

ويقع المول في أهم شارعين بالمحافظة، هما مصطفي كامل، حيث يوجد حديقة الفرما وقبة هيئة قناة السويس، وميناء غرب بورسعيد، وشارع محمد علي، أحد أهم المحاور المرورية الرئيسية بالمحافظة، التي شهد ت أعمال تطوير بشكل جمالي وحضاري مؤخرا

وكان الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة ببورسعيد المالك لمشروع المول قد سبق وأعلن عن ضوابط لشغل وحدات المول وفقا للمتر المربع، وتلقى الجهاز بالفعل طلبات شغل المحلات ثم تم العدول عن أسلوب الطرح وإعادة دراسته.

ومن المنتظر ان يتم الطرح قريبا لابناء وشباب بورسعيد بعد إصرار عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، ورئيس مجلس إدارة الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة، على قصر توزيع وحدات المول على أبناء بورسعيد، بالتزامن مع انتهاء أعمال الإنشاءات والتشطيبات وقرب افتتاحه.

وأكد محافظ بورسعيد أن مشروع مول الفرما ببورسعيد يمثل إضافة للمشروعات السياحية والتجارية على أرض بورسعيد، ويساهم فى تحقيق الرواج التجارى والسياحي للمحافظة ، كما يعد واجهة حضارية ومشرفة لبورسعيد تماشيا مع الطفرة التى حققتها الدولة المصرية ببورسعيد .

ويعد مول الفرما من المشروعات الحضارية الواعدة فى المجال التجارى والسياحى ببورسعيد، ويقام علي مساحة 15368م٢ ويتكون من دور ارضي واول جراج بطاقة استيعابية 100 سيارة، ودور ثاني وثالث ورابع بمساحة كل دور 2600م٢، ويضم 150 محلا متعدد الأغراض بمساحات مختلفة، بالإضافة إلى دور خامس يضم عدد من المطاعم والكافيهات، بالإضافة إلى مطاعم المأكولات السريعة ومناطق مفتوحة وكاميرات مراقبة، ومصاعد داخلية، وأماكن ترفيهية، بما يساهم فى دعم وتنشيط القطاع السياحي.

كما تطل الواجهة الشمالية للمول علي مساحة من اللاندسكيب والتي يتخللها عدد من الزراعات المختلفة والمساحات المفتوحة، وتم الانتهاء من أكثر 95% من الأعمال بالمول الجديد.