بورسعيد تعلن جاهزيتها للتعامل مع «كورونا»

حتى الآن لم يتم رصد أية حالات داخل محافظة بورسعيد سواء من أبناءها أو زوارها.

طالب اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد منظمات المجتمع المدني بتكثيف حملات التوعية التي تتضمن توعية المواطن بأعراض مرض كورونا المستجد ،ومدته وكيفية الوقاية ومخاطره، لافتا إلى التواصل السريع والمبسط مع كافة المواطنين لاستيعاب أليات التعامل مع المرض.

وأشار المحافظ إلى دور مديرية التضامن الاجتماعى والمجلس القومى للمرأة، بجانب المؤسسات الطبية فى توعية المواطن فى المدارس والجامعات والمساجد والكنائس والنوادى والمقاهى، وبصفة خاصة الأحياء الأكثر كثافة سكانية (الزهور – الضواحى).

أسلوب عمل جماعي موحد لنشر التوعية والإجراءات الوقائية

ووجه المحافظ باتخاذ أسلوب عمل جماعي موحد لنشر التوعية والإجراءات الوقائية تجاه مرض كورونا المستجد.

وأشار اللواء عادل الغضبان إلى ضرورة مواجهة الشائعات التى تقوم بتخريب العقول، وبث الفتنة فى أوقات ذات أهمية للبلاد، وعدم الانسياق وراء المعلومات المغلوطة بشأن المرض الجديد، موضحا أن بورسعيد خالية تماما من أى حالات حاملة لمرض كورونا .

واستعرض اللواء عادل الغضبان خطة مديرية الصحة ببورسعيد لمواجهة مرض كورونا المستجد والاجراءات الوقائية والاحترازية التى تقوم بها المديرية ،فى حالة تواجد أى حالة مشتبه بها.

واستمع المحافظ إلى أوجه التعاون والدعم و التنسيق بين مديرية الصحة وهيئة الرعاية الصحية وكلية الطب جامعة بورسعيد وهيئة الأسعاف ومختلف الجهات المعنية لمواجهة هذا المرض المستجد .

ومن جانبه استعرض دكتور أحمد أبو هاشم مدير مديرية الصحة الخطة والأنشطة التى تقوم بها المحافظة لمواجهة المرض المستجد لافتا أن حتى الآن لم يتم رصد أية حالات داخل محافظة بورسعيد سواء من أبناءها أو زوارها.

وأكد أن هناك إجراءات إحترازية ووقائية تقوم بها المديرية وربط بين الجهات الصحية على مستوى الجمهورية للتواصل والإبلاغ فى حالة تواجد أى حالة مشتبه بها.

ولفت إلى أنه هناك أماكن مخصصة تم اختيارها لرعاية أى حالة مشتبه بها تظهر فى المحافظة ، مضيفا جاهزية المحافظة واستعدادها لأى تطورات تنتج فى هذا الشأن .

وأوضح أن هناك العديد من الندوات التى تقوم بها طب بورسعيد لنشر الوعى فى جامعة بورسعيد والمدارس بخصوص كل ما يتعلق بالمرض المستجد.

وأكد أن اجتماع المجلس الإقليمى للصحة سيتم تنفيذه بشكل دورى لمتابعة آخر المستجدات فى الشأن الطبى على مستوى المحافظة والوقوف على كل ما يتعلق بالمنظومة الطبية الجديدة وأليات التعامل مع كورونا .