بورسعيد تعقد مؤتمر حلم بكره بيتحقق.. 14 نوفمبر

أمانى العزازى وافق 6 وزراء والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة الاقتصادية لتنمية منطقة القناة على حضور مؤتمر " حلم بكره بيتحقق" على أرض بورسعيد الذى يبدأ أعماله يوم 14 نوفمبر ويلقى كلمته الافتتاحية اللواء أركان حرب…

أمانى العزازى

وافق 6 وزراء والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة الاقتصادية لتنمية منطقة القناة على حضور مؤتمر ” حلم بكره بيتحقق” على أرض بورسعيد الذى يبدأ أعماله يوم 14 نوفمبر ويلقى كلمته الافتتاحية اللواء أركان حرب عادل الغضبان محافظ المدينة الباسلة.

تعقد الجلسة عقب الجلسة الافتتاحية وتدور حول حلم مصر الذى تحقق ويتحدث فيها الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية، والدكتور هشام عرفات وزير النقل، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ومحمد يحيى راشد وزير السياحة، والدكتور خالد العنانى وزير الآثار، والمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.