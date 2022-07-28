«بورسعيد» تعقد اجتماعا مع مستثمرين لترويج المنطقة الشاطئية بمدينة سلام

كشفت مصادر مطلعة عن قرب عقد اجتماع مرتقب بمحافظة بورسعيد مع مستثمرين محليين وعرب بخصوص ترويج المنطقة الشاطئية بمدينة «سلام».

وأوضحت المصادر فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن الاجتماع سيحضره كل من رئيس جهاز تنمية شرق بورسعيد المهندس مجدى حسين، ومحافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان، إلى جانب مجموعة من أبرز المستثمرين المصريين والعرب.

وتابعت المصادر أنه سيتم عقد الاجتماع خلال الأسبوع المقبل فى بورسعيد مع كبار المستثمرين لعرض مخطط المنطقة السياحية، وقطع الأراضى المتاحة، واستعراض أشكال المشروعات السكنية، سواء الشقق أو الفيلات، علاوة على طرح الفرص الاستثمارية أمامهم، بغية الترويج للمنطقة وجذب المزيد من الاستثمارات بالمدينة.

وفى شهر يوليو من العام الماضي، حصلت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية على موافقات رئاسية لدراسة تطوير المنطقة الشاطئية بمدينة شرق بورسعيد «سلام» على مساحة 8 كيلومترات على ساحل البحر المتوسط، وفقًا لمصادر مقربة من الملف فى تصريحاتها لـ«المال».

وقالت المصادر إن الخطة الأولية لتطوير المنطقة الشاطئية تشمل إنشاء شاليهات وفيلات وأبراج مرتفعة على غرار النموذج المطبق فى مدينة العلمين الجديدة.

وأضافت أن تطوير المنطقة الشاطئية سيتضمن تأسيس كورنيش متكامل، بخلاف دراسة الاستفادة من جميع المساحات بالمنطقة، التى تتسم بجودة المياه، بما يعزز من قدرتها على جذب مستثمرين.

يذكر أن مدينة شرق بورسعيد تم إنشاؤها بالقرار الجمهورى رقم 222 لسنة 2010، وتتبع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتم التخطيط لها على مساحة 23 ألف فدان، بإجمالى تكلفة للبنية التحتية حوالى 12 مليار جنيه، ومن المخطط أن تستوعب 778.8 ألف نسمة تقريبًا.

وتتكون «شرق بورسعيد» من 6 قطاعات عمرانية و12 حيًّا سكنيًّا، وتحتوى على أكبر مدينة صناعية ومناطق لوجيستية، وتضم أكبر منطقة للمزارع السمكية، وتحتوى على أكثر من 4000 وحدة سكن اجتماعى.

وفى ذات السياق، أوضح مجدى حسين، رئيس جهاز تنمية شرق بورسعيد فى تصريحات سابقة لـ«المال»، أن الجهاز أنفق حوالى 5 مليارات جنيه ضمن مرافق المرحلة الأولى بالمدينة، والتى تبلغ تكلفتها الاستثمارية الإجمالية 13 مليارًا.

وكشف «حسين»، عن الاتفاق مع وزارة الإسكان على إقامة منطقة لوجيستية بالمدينة، على مساحة حوالى 100 فدان، طبقًا للمخطط الاستراتيجى، تضم مشروعات صناعية وتجارية وزراعية وسكنية، وسياحية وترفيهية.

وأشار إلى أن هذه المنطقة تخدم فى المقام الأول أهالى شمال سيناء، كما تضم محلات تجارية ومخازن تموينية ومخازن للسلع الرئيسية بالمحافظة والمنطقة الاقتصادية.